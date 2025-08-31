Sims 4: Erste Bilder zum neuen Erweiterungspack „Adventure Awaits“

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Fans von Die Sims 4 gibt es wieder spannenden Gesprächsstoff: Ein Leaker hat die ersten Bilder zum kommenden Erweiterungspack „Adventure Awaits“ veröffentlicht. Bereits vor einigen Tagen, genauer am 28. August, spielte die EA App unbeabsichtigt eine Aktualisierung aus, die neben der nächsten Roadmap auch Hinweise auf ein neues Erweiterungspack enthielt. Zwar wurde der Eintrag schnell wieder entfernt, doch die Community war schneller: Screenshots verbreiteten sich rasend über Social Media und Foren.

Der Text der kurzen Ankündigung passte exakt zu einem früheren Leak des Nutzers MedievalKiller12, der bereits vor Wochen Details zu einer kommenden Roadmap verraten hatte. Demnach soll die Enthüllung von „Adventure Awaits“ schon in der ersten Septemberwoche stattfinden. Außerdem ist ein spezielles Event am 24. September geplant, während der Release des Erweiterungspacks für den 2. Oktober 2025 erwartet wird.

Werbung

Sims 4: Erste Bilder verraten neue Inhalte

Neben dem Release-Zeitplan sorgt vor allem das Bildmaterial für Aufsehen. Ein anonymer Leaker hat nicht nur das Cover von „Adventure Awaits“, sondern auch eine erweiterte Collage mit mehreren Szenen veröffentlicht. Solche Bilder sind typisch für Sims-Erweiterungen, da sie verschiedene Gameplay-Aspekte visuell anteasern.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Nächste Erweiterung: Was ist zu sehen?

Insgesamt sind drei zentrale Motive erkennbar:

Ein Sim posiert selbstbewusst im Vordergrund, während im Hintergrund zwei Paare verliebt wirken.

Eine Gruppe sportlicher Sims testet offenbar neue Sportgeräte.

Ein Erwachsener betreut vier Kinder in einheitlicher Kleidung. Das Setting erinnert stark an ein Sommercamp.

Diese Kombination deutet darauf hin, dass sich das Pack rund um Abenteuer, Gemeinschaft und Outdoor-Aktivitäten drehen könnte.

Kommt endlich das gewünschte Hotel-Feature?

Seit Jahren wünschen sich Fans ein Hotel-Pack für Die Sims 4. Viele vermuten daher, dass „Adventure Awaits“ Elemente wie Sommerlager, Trainingscamps oder sogar Rückzugsorte für Paare enthalten könnte. Ob Hotels tatsächlich eine Rolle spielen, ist unklar. Die Szenen lassen zumindest Raum für Spekulationen.

Interessant ist dabei auch der Vergleich zu bestehenden Inhalten. Schon jetzt gibt es mit Outdoor Retreat ein Spielpack, das stark auf Naturerlebnisse setzt. Sollte „Adventure Awaits“ Hotels, Camps und Abenteuerreisen integrieren, könnte es eine ideale Ergänzung sein, ohne sich zu sehr zu überschneiden. EA dürfte versuchen, beide Packs so auszubalancieren, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen und sich gegenseitig erweitern.

Auch wenn bisher nichts offiziell bestätigt ist, deutet vieles darauf hin, dass „Adventure Awaits“ einer der spannendsten Erweiterungen der letzten Jahre werden könnte. Mit einem geplanten Release Anfang Oktober bleibt EA kaum Zeit, die Spannung weiter künstlich zu verlängern. Fans dürfen sich also schon bald auf die offizielle Enthüllung freuen.

In einem Artikel aus dem letzten Jahr haben wir dir Informationen zusammengestellt, warum „EA keine Pläne für ‚Die Sims 5‘“ hat. Außerdem sorgte der „Re-Release“ von „Die Sims 1“ und „Die Sims 2“ für ordentlich Frust bei den Langzeit-Fans.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!