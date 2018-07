Yu Suzuki und sein Team haben Shenmue 3 (PlayStation 4, PC) auf 2019 verschoben, davor gibt SEGA nochmals allen die Chance, die die Vorgänger nicht gespielt haben, mit der Remastered Collection zu erleben.

Die Shenmue I & II Remastered Collection wird am 21. August für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und dafür brachte SEGA einen neuen Trailer, welcher die Standorte in den beiden Videospielen mit echten Bildern aus Japan vergleicht.

„Echtes Japan“ auf der Konsole!

Dieser Trailer hebt tatsächlich eine der Stärken der Shenmue-Games hervor – ihre fast schon widersprüchliche Treue zum wirklichen Leben. Zum Beispiel vergleicht dieser Trailer Orte der realen Welt Yokosuka mit ihren Analoga im Spiel, und es ist faszinierend zu sehen, wie weit Yu Suzuki und sein Team gingen, um die Dinge so genau wie möglich zu halten.

