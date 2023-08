Was für seltsame Dinge man entdecken kann wenn man in Hogwarts Legacy ein Haus betritt?

Bitte entschuldigen sie die Störung!

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Ein Spieler von Hogwarts Legacy betrat Nichts ahnend ein zufälliges Haus in der Game-Welt und entdeckte darin eines der eher seltsamen Dinge die das Spiel so zu bieten hat; eine sich entspannende Kuh.

Als Open-World-RPG im Harry-Potter-Universum ermöglicht es Hogwarts Legacy den Fans, die Fantasie zu leben, die weltberühmte Schule für Hexerei und Zauberei als neuer Schüler im fünften Jahrhundert zu besuchen. Mit der Möglichkeit, eines der vier Häuser zu wählen, Zaubersprüche zu erlernen, Unterricht zu besuchen, das nahe gelegene Dorf Hogsmeade zu besuchen und vieles mehr, wird Hogwarts Legacy von einigen als das ultimative Wizarding-World-Videospiel für jeden Fan der Harry-Potter-Bücher oder -Filme gefeiert.

Das Schloss Hogwarts ist zweifellos das Highlight dieses Spiels und der größte Anziehungspunkt. Dennoch gibt es mehr zu bieten als nur die riesige Schule, da das Spiel den Spielern erlaubt, frei in den Gebieten um Hogwarts und Hogsmeade zu wandern, wie zum Beispiel der Verbotene Wald, der Bahnhof von Hogsmeade und eine Vielzahl kleinerer Dörfer, die von Hexen und Zauberern bewohnt werden.

Hogwarts Legacy: Was macht die Kuh in diesem Haus?

Ein Spieler, der jenseits der Mauern von Hogwarts erkundet hat, stieß auf ein Haus in einem Dorf. Beim Betreten dieses Hauses war die Überraschung groß. Groß und haarig. Auf Reddit veröffentlichte jes12345678 ein Bild auf der HarryPotterGame-Unterseite, auf dem eine braune Kuh in der Mitte eines zufälligen Hauses in der Welt zu sehen ist. Die meisten Dörfer beherbergen wilde Tiere und Nutztiere, die sich unter den vielen gemütlichen Hütten und Häusern herumtreiben, aber normalerweise betreten sie die Häuser nicht, da sie immer draußen bleiben sollen.

Viele würden so etwas nur als Fehler oder Glitch sehen: eine einfache Fehlplatzierung einer Grafik. Das Universum der Zaubererwelt bietet jedoch eine viel interessantere, wenn auch unwahrscheinliche Erklärung dafür, dass eine Kuh in einem Haus gefunden wurde. Einige der Kommentatoren unter dem Beitrag wiesen humorvoll darauf hin, dass die Kuh ein Animagus sein könnte: ein Zauberer oder eine Hexe, der/die sich frei in ein Tier verwandeln kann. Hogwarts Legacy erzählt eine Nebengeschichte über einen Schüler, der ein Animagus ist, daher ist es nicht völlig undenkbar, dass dies der Fall sein könnte. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass es sich einfach um einen einfachen Fehler handelt.

Während Hogwarts Legacy den Fans die Wunder und die Magie bietet, die Gänge von Hogwarts nach Belieben zu erkunden, ist die Welt jenseits des Schlosses bei weitem nicht so groß oder komplex wie bei einigen anderen großen RPGs des Jahres 2023, wie zum Beispiel Baldur’s Gate 3, Diablo 4 oder Bethesdas bald erscheinendes Weltraumepos Starfield. Dennoch fragen sich einige Fans, die das Spiel abgeschlossen haben, was als Nächstes für das Wizarding-World-RPG kommen wird, ob möglicherweise DLC oder vielleicht eine Fortsetzung in Zukunft möglich sein könnte. Da das Studio hinter Hogwarts Legacy, Avalanche Software, mit seinem nächsten AAA-Projekt beginnt, wird es möglicherweise einige Zeit dauern, bis die Fans mehr erfahren können.

Hogwarts Legacy ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich, und ein Port für die Nintendo Switch wird am 14. November veröffentlicht.