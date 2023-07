Season 4 Reloaded-Leak enthüllt tägliche Login-Belohnungen für Warzone 2 & MW2

Call of Duty Fakten

Es scheint, dass Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 bald eine neue Funktion für tägliche Login-Belohnungen erhalten könnten. Leaks deuten darauf hin, dass Spieler in Season 4 Reloaded weitere kostenlose kosmetische Gegenstände erwarten können.

Es gibt bereits eine Vielzahl von kosmetischen Inhalten und Belohnungen in Modern Warfare 2 und Warzone 2, darunter Tarnungen, Operator und saisonale Belohnungen im Battle Pass sowie käufliche Inhalte im Store. Nun scheinen die Entwickler jedoch eine neue Möglichkeit für Belohnungen zu bieten. Laut zuverlässigen Leaks wird es in beiden Spielen tägliche Login-Belohnungen geben.

Der bekannte Leaker “Task Force” hat auf Twitter einen Beitrag veröffentlicht, der besagt: “Sieht so aus, als würden sie tägliche Login-Belohnungen zu #Callofduty hinzufügen.” #MWII #Warzone.” Dem Beitrag war ein Bild beigefügt, das mögliche Login-Belohnungen zeigt.

Die Belohnungen könnten von Ladebildschirmen über Fahrzeug-Skins und Visitenkarten bis hin zu Doppel-XP-Tokens und Waffenbauplänen reichen. Das Bild zeigt, dass der Waffenbauplan die Belohnung für den siebten Tag ist, was darauf hindeutet, dass die Belohnungen im Laufe der Tage ansteigen könnten.

Each reward has had a Gift bundle added to the games files. They where added in #Season4 so its probably starting from #season4reloaded #MWII #WZ https://t.co/aXXyOmBckn

— Task Force Leaks Images (@TaskForceLimg) July 7, 2023