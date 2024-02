Sea of Thieves erhält riesiges Update

Sea of Thieves hat ein neues großes Update erhälten. Das Update ist auf Xbox-Konsolen und PC verfügbar und hat eine Größe von rund 100 GB. Der Patch bringt viele Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich. Der wahre Grund für den großen Umfang des Updates liegt darin, dass es das neueste Xbox Game Development Kit implementiert. Die Nutzer werden in Zukunft davon profitieren.

Fans des Open-World-Piratenspiels können sich freuen, denn Gerüchten zufolge wird Sea of Thieves bald für mehrere Plattformen verfügbar sein. Eine Veröffentlichung auf der PS5 und Switch könnte die Spielerzahl des Titels drastisch erhöhen und Rare und Microsoft dazu ermutigen, an neuen und aufregenden Inhalten für das Spiel zu arbeiten. Gerüchten zufolge sollen auch andere Xbox-exklusive Spiele wie Hi-Fi Rush, Pentiment und Grounded für mehrere Plattformen erscheinen. Es ist jedoch anzumerken, dass diese vier Spiele noch nicht ausdrücklich für eine solche Veröffentlichung bestätigt wurden. Sea-of-Thieves-Fans können sich hingegen erst einmal über das neueste Update des Spiels freuen.

Das neueste Update für Sea of Thieves ist ein beträchtlicher Download. Steam-Benutzer haben jedoch mit einer Downloadgröße von 10,5 GB viel mehr Glück als die Nutzer der PC Game Pass Edition, bei denen der Patch mit 102 GB der größte Download ist. Die verschiedenen Xbox-Konsolen benötigen zwischen 88 und 90 GB Speicherplatz. Rare erklärte, dass die Integration des neuesten Xbox Game Development Kits der Hauptgrund für die Größe des Updates ist. Zukünftige Updates sollen jedoch deutlich kleiner ausfallen als üblich. Mit diesem Patch können Spieler Leistungsverbesserungen erwarten. PC-Spieler werden den größten Unterschied bemerken. Es wird empfohlen, die neuesten Grafiktreiber herunterzuladen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Außerdem wurden verschiedene Reisen verbessert und die bereits außergewöhnliche Wassergrafik von Sea of Thieves aufgewertet. Das Wasser sieht aus der Entfernung nun deutlich besser aus.

The Sea of Thieves servers are back online! Please note that due to important behind-the-scenes improvements, players on console and the Microsoft Store will experience a far larger initial download than usual. While you wait, enjoy these release notes: https://t.co/fnqJ0tXH0t pic.twitter.com/WODt8KTVXW

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) February 19, 2024