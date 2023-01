Schlechtesten Games 2022: Diese Titel haben uns total enttäuscht!

Flop - Mega-Flop - Ultra-Flop. Egal wie man es dreht und wendet oder ausschmückt. Unsere schlechtesten Games 2022 sehen so aus!

Das Jahr 2022 hat nicht nur Spieleperlen hervorgebracht, sondern auch die ein oder andere Ente. Wir, die DailyGame-Redaktion, haben hierzu individuelle Meinungen zu den schlechtesten Games 2022.

Hier eine Übersicht unserer “Worst Games” der einzelnen Redakteure. Und eines vorweg: um ein Spiel ist es ganz besonders schade, denn davon hätten sich die meisten mehr erhofft.

Die schlechtesten Games 2022

Eva hat einen ganz klaren Favoriten, aufgrund von Performance-Problemen, an dem das Spiel litt.

Pokémon Karmesin und Purpur

Während ich Pokémon Arceus: Legenden gefeiert habe als das etwas andere Pokémon Game, umso enttäuschter war ich leider von den neusten Haupteinträgen des Franchises. Pokémon Karmesin und Purpur haben sich an dem Konzept der offenen Welt aus Arceus orientiert und gab den Spieler die Chance, sein ganz individuelle Pokémon Abenteuer zu starten. Leider konnte die Performance des Spiels nicht mithalten. Regelmäßige Ruckler, Frame Einbrüchen und gar Spielabstürze minderten den Spielspaß enorm. Auch die matschige Grafik fühlte sich mehr wir ein Rückschritt als ein Fortschritt an.

Sanel erklärt ein Spiel als “Worst Game 2022”, dass es leider verdient hat.

Gotham Knights

Als großer Fan der Arkham-Spiele führte kein Weg an Gotham Knights vorbei. Doch ich wünschte, ich hätte einen gefunden. Denn Gotham Knights pickt sich die Elemente heraus, die Rocksteadys Batman-Spiele so großartig gemacht haben, und macht sie uninteressant. Das Kampfsystem ist zu stumpf und zu mühselig, die Stealth-Passagen zu primitiv und träge, die Open World zu eintönig und leer. Der Rollenspiel-Aspekt wirkt lustlos eingefügt und die Story bietet zwar Unterhaltung, doch sie wird durch obligatorische Aufgaben in der offenen Welt gehemmt. Immerhin kann man zu zweit durch die trostlose Spielwelt von Gotham Knights wandern und sich bis zum Ende durchzwingen. Empfehlen tue ich das aber nicht!

Manuel hat diesen Titel auserkoren:

Mario Strikers: Battle League Football

2022 kam endlich ein neues Mario Strikers auf den Markt. Der letzte Teil kam im Jahr 2007! Auch wenn der Titel relativ gut in unserer Review abgeschnitten hat, so leidet der Spielspaß in der Langzeit. Spielt man den Titel zum ersten Mal, so findet man sich gleich gut zurecht. Um Turniere in Mario Strikers: Battle League Football zu gewinnen, ist es nicht notwendig die umfangreichen Möglichkeiten der Steuerung komplett zu beherrschen. Aber man hat einen Grund sich im Laufe der Zeit neue Techniken anzueignen und ein stärkerer Gegner zu werden. Auch können die einzelnen Charaktere immer weiter verbessert werden. Die Stadien und die Charakterauswahl waren anfangs mau und haben mittlerweile mit dem einen oder anderen DLC etwas zugenommen. Auch die Einzelspieler-Modi sind nicht sehr umfangreich gestaltet worden. Hoffen wir auf einen baldigen Nachfolger, welcher den damaligen kultigen Vorgängern gerechter werden sollte.