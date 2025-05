Santa Monica Studio: Neues Spiel könnte sich stark von God of War unterscheiden!

Ein neues Stellenangebot des God of War-Entwicklers Santa Monica Studio enthält eine interessante Anforderung, die darauf hindeuten könnte, dass das nächste Spiel des Studios eine deutliche Abkehr von seiner bisherigen Arbeit darstellt. Schon seit Längerem gibt es Gerüchte, dass Santa Monica Studio an einer völlig neuen IP arbeitet. Und aktuelle Jobanzeigen könnten darauf hindeuten, dass das Projekt Fans der God of War-Reihe überraschen wird.

Seit zwei Jahrzehnten hat sich Santa Monica Studio ausschließlich der God of War-Reihe gewidmet. Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2005 hat das Studio sechs Haupttitel herausgebracht und die Reihe mit dem gefeierten Reboot von 2018 neu belebt. Nach God of War Ragnarok, das die nordische Saga 2022 abschloss, und dem Valhalla-DLC von 2023, der Kratos einen befriedigenden Abschluss verschaffte, spekulieren Fans darüber, was als Nächstes kommt.

Werbung

Es sieht so aus, als ob die Zukunft des Entwicklers nicht ausschließlich bei God of War liegt, denn Hinweise auf eine neue IP gibt es schon seit einiger Zeit. Mehrere Stellenangebote von Santa Monica Studio erwähnten bereits eine brandneue IP, und eine kürzlich veröffentlichte Ausschreibung für die Position eines Cinematic Artist fordert Bewerber mit Erfahrung in Kampfkünsten, Schauspiel oder Tanz.

In diesem Beitrag geht es um die Gerüchte rund um einen God of War-Titel in Griechenland.

An welcher neuen IP arbeitet Santa Monica Studio?

Die letztere Anforderung ist besonders selten und könnte darauf hindeuten, dass das Studio stilisierte, performance-getriebene Animationen und Kampfchoreografien erkundet. Im Vergleich zur rohen Brutalität und der epischen, mythologisch inspirierten Handlung von God of War deutet diese Anforderung auf ein Spiel mit einem völlig neuen Ton hin. Allerdings könnten solche Anforderungen auch einfach zu den Standardkriterien für die Einstellung von Cinematic Artists gehören.

Diese sind in der Regel für die Entwicklung von Zwischensequenzen, Storyboarding, Previsualisierung, Kameraführung und Engine-Integration zuständig. Dennoch lässt sich aus der Erwähnung von Kampfkünsten schließen, dass das neue Projekt Kampf-Elemente enthalten wird – möglicherweise mit einem ganz anderen Stil als God of War. Frühere Stellenanzeigen enthüllten zudem, dass die neue IP von Santa Monica Studio ein Third-Person-Actionspiel sein wird, das möglicherweise auf Sonys nächste Konsolengeneration, die PlayStation 6, abzielt.

Was auf ein mögliches Veröffentlichungsfenster 2027 oder 2028 hindeutet. Das Projekt soll von Cory Barlog geleitet werden, dem Regisseur von God of War (2018) und God of War 2, der erstmals nach der Enthüllung von God of War Ragnarok während der PlayStation Showcase 2021 auf das neue Projekt hinwies. Wann Santa Monica Studio dieses neue Spiel offiziell vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Doch wenn die bisherigen Informationen zutreffen, könnte eine formelle Enthüllung bereits nächstes Jahr erfolgen.