Rocket League: Season 14 ist gestartet

Die Unterwasser-Themen-Season 14 von Rocket League ist jetzt gestartet. Sie fügt dem ausdauernden Spiel neue Karosserien, eine Arena-Variante und mehr hinzu. Die erste Reaktion auf das neueste Update war etwas lauwarm, da die Fans behaupten, dass es an neuen Inhalten mangelt.

Die meisten Rocket-League-Fans haben wahrscheinlich bereits von Rocket Racing in Fortnite gehört. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen Epic Games und Psyonix, die ein Rocket League-ähnliches Gameplay in Fortnite ermöglicht. Die Spieler rasen bei Rocket Racing durch verschiedene Strecken und nutzen dabei Boosts, Sprünge und andere Mechaniken. Im Gegensatz zum Miniatur-Fußballfeld treten sie jedoch nicht gegeneinander an. Frühere Updates haben es Nutzern ermöglicht, Autos zwischen den beiden Spielen zu transferieren. Diesem Trend folgt auch das neueste Rocket League-Update.

Die beiden neuen Wagen im Rocket Pass für Season 14 sind der Admiral und der Mako, die die Hitboxen des Dominus bzw. des Breakout verwenden. In den Patch Notes des Updates wird bestätigt, dass diese beiden Fahrzeuge in Zukunft für den Cross-Game-Besitz zwischen Rocket Racing und Rocket League zur Verfügung stehen werden, derzeit sind sie jedoch auf Letzteres beschränkt. Mit Season 14 wird auch die AquaDome (Salty Shallows) Arena eingeführt, eine Unterwasser-Map, die einen helleren, haarloseren Farbton als die Originalversion verwendet. Beim Spielen der neuen AquaDome-Edition hören die Spieler eine Playlist mit Lo-Fi-House-Musik, darunter das Season-Theme “Ghost” von Direct.

🌊 DIVE INTO SEASON 14 NOW 🌊 What will you uncover on your journey to the AquaDome? 👀 Rocket League Season 14 runs from March 6 to June 5. pic.twitter.com/53OJrJdSPY — Rocket League (@RocketLeague) March 6, 2024

Season 14 in Rocket League gestartet

Das ist alles, was das Season-14-Update für Rocket League an neuen Inhalten zu bieten hat. Spieler, die an den kompetitiven Modi von Rocket League teilnehmen, erhalten jedoch endlich ihre Belohnungen aus der letzten Season, darunter dynamische Sticker, die sich mit der Musik synchronisieren, die der Spieler gerade im Spiel hört. Mit dem Start von Season 14 wurde ein Soft-Reset für alle Competitive-Playlists durchgeführt und der Competitive Snow Day durch den Competitive Dropshot ersetzt. Psyonix kündigte auch die Turnierbelohnungen für Season 14 an, die ein Lasermotiv haben und eine Torexplosion, einen Laserstrahl-Boost und eine Laserspur umfassen.

Der Rocket Pass für Season 14 bietet neue Möglichkeiten, um die Fahrzeuge von Rocket League zu individualisieren. Es gibt eine Fischschuppen-Lackierung, eine Kelp-Antenne, einen Schnorchel-Maskenaufsatz, einen Schuppen-Schleier-Aufkleber, eine Atlantis-Torexplosion und mehr. Wie in anderen Seasons müssen Nutzer 1000 Credits (ca. 10 Euro) bezahlen, um die Premium-Belohnungsschiene des Rocket Pass freizuschalten. Diese enthält den Großteil der neuen Kosmetika von Season 14.

Rocket League-Fans, die ein neues Spiel ausprobieren möchten, haben die Qual der Wahl. Rocket Soccer Derby kopiert im Grunde die Formel von Rocket League und fügt dabei einige neue Wendungen hinzu. Es ist eine naheliegende Option.

Worum geht es in Rocket League?

Rocket League ist ein Online-Spiel, bei dem du mit einem Auto Fußball spielen kannst. Spieler können aus verschiedenen Autos, Farben, Rädern, Aufklebern und anderen Anpassungen wählen, um das eigene Fahrzeug zu gestalten. Du kannst allein oder mit anderen Spielern in verschiedenen Modi wie 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 antreten. Du kannst auch an Turnieren teilnehmen oder spezielle Events und Herausforderungen absolvieren, um Belohnungen zu erhalten.