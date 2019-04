Der Amerikaner hat sich gerade einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als Besitzer der größten Videospiel Sammlung mit 20.139 Spielen gesichert. Die Anzahl der Games ist so groß, dass es ganze 8 Tage gedauert hat diese zu zählen, bevor der offizielle Rekord anerkannt werden konnte.

Die Sammlung, welche mehrere Räume in seinem Zuhause nahe Houston umfasst, deckt mehrere, verschiedene Spielsysteme, von welchen viele gar nicht mehr produziert werden. Um seinen Rekord zu feiern hat Monteiro ein Youtube-Video (oberhalb zu sehen) gemacht um seine riesige und stets wachsende Sammlung zu zeigen.

Sie umfasst mehr als 1.000 PlayStation 1 Spiele, eine komplette PlayStation 2 und PlayStation 3 Sammlung (U.S. Titel), mehr als 900 PlayStation 4 Spiele, jedes PS Vita Spiel (U.S. Titel) und eine komplette Xbox 360 Sammlung (U.S. Titel).

Aber es geht noch weiter, viel weiter… Monteiro hat auch mehr als 500 Xbox One Spiele, eine komplette Sammlung von Wii U Spielen (U.S. Titel), eine komplette Game Cube Sammlung (U.S. Titel), eine komplette Wii Samlung (U.S. Titel), 118 Nintendo Switch Spiele, Turbografx Spiele, Super Famicom Spiele (äquivalent zum Super Nintendo für den japanischen Markt) und eine komplette Sega Dreamcast Sammlung (U.S. Titel).

Das ist immer noch nicht alles…

Aber am Besten ihr schaut euch das Video selber an, wenn ihr die Masse aller Games sehen wollt, die Monteiro über die Jahre gesammelt hat.

Er stellt zudem das erste Spiel vor, welches er je besessen hat und teilt eine Anzahl verschiedener „Raritäten“ vor, welche das sehr seltene „Max Basic Rifle Marksmanship Program“ umfasst. Ein Schieß-Übungs-Spiel welches von Nintendo exklusiv für das U.S. Militär entwickelt worden und nie öffentlich in die Läden zu haben gewesen ist.

Sein Lieblingsspiel ist übrigens Konami’s „Super Castlevania IV“ von 1991, welches er als „Meisterwerk“ bezeichnet.

Und falls ihr euch wundert – ja, Monteiro hat mehr als 100 Konsolen mit welchen er jederzeit irgendeines seiner 20.000 Games hernehmen und zocken kann.