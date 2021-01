Resident Evil 7 soll ein PS5- und Xbox Series X-Update bekommen

Laut einem Leaker arbeitet Capcom derzeit an einen PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Patch, der Resident Evil 7-Spielern ein Upgrade der nächsten Generation bieten soll. Resident Evil kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen.

Erst diese Woche veranstaltete Capcom ein Showcase zum kommenden Resident Evil 8 Village, bei dem auch eine PS5-Demo angekündigt wurde. So wird das nächste RE-Abenteuer mit Ethan Winters am 7. Mai 2021 erscheinen. Aber auch Resident Evil 7, die Wiedergeburt des Horror-Survivor-Benchmarks, soll ein Update für die nächste Konsolen-Generation erhalten, wie AestheticGamer aka Dusk Golem auf Twitter verraten hat.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet behauptete der Leaker, ein Patch der nächsten Generation für Resident Evil 7 passiert zu 100%. Was das Update kann, bleibt unklar, aber Dusk Golem bemerkte, dass selbst er/sie sich nicht sicher sind, warum Capcom es versäumt hat, den Patch während des Resident Evil Showcase zu erwähnen.

Auch eine VR-Funktionalität soll irgendwann für Resident Evil Village erscheinen. Allerdings weiß der Leaker darüber keinen aktuellen Status.

I know VR was in at some point, I don't know the current status. To do VR they need a consistent performance for motion sickness, I guess to see. There is other things that are 100% happening they for some reason didn't mention here though, like the RE7 Next-Gen patch though. https://t.co/1zNHti0k0x

