Resident Evil 5 Remake: Entwicklung unbeeinflusst von falschen Gerüchten

Die Resident Evil-Fans sind neugierig, denn Capcom arbeitet an einem Remake des beliebten Resident Evil 5. Doch in letzter Zeit kursieren Gerüchte, die behaupten, dass die Entwicklung aufgrund “rassistischer Bedenken” gestoppt wurde. Zum Glück haben sich diese Gerüchte als unwahr herausgestellt.

Dusk Golem, auch bekannt als AestheticGamer, ist für seine Insider-Informationen über Capcom-Spiele seit Jahren bekannt. Auf “X.com” (vormals Twitter) räumte er mit dem Gerücht auf, dass Capcom USA die Entwicklung des Resident Evil 5-Remakes wegen angeblicher rassistischer Inhalte pausiert habe. Diese Gerüchte behaupteten auch, dass der Quellcode des Spiels bei einem Tsunami verloren gegangen sei. Etwas zu verrückt?

Dusk Golem stellt klar, dass er “mit Sicherheit” weiß, dass viele Teile dieser Gerüchte falsch sind. Laut ihm hat Capcom nie den Quellcode für alte Resident Evil-Spiele verloren und auch der Tsunami von 2011 hat das Unternehmen nicht betroffen. Diese und andere Behauptungen seien komplett erfunden.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 26, 2024