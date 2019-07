Capcom hat angekündigt, dass Resident Evil 5 und Resident Evil 6 am 29. Oktober für den Nintendo Switch veröffentlicht werden. Beide Titel debütierten auf der Xbox 360 und der PS3, bevor sie auf den PC und anschließend auf die Xbox One und die PS4 übertragen wurden. Die Switch-Versionen wurden während der Präsentation von Nintendo E3 Direct bestätigt.

Was kann man erwarten, wenn man noch nie eines der beiden Spiele durchgespielt hat? In Resident Evil 5 sieht man Chris Redfield, der sich mit Sheva Alomar zusammenschließt, um einen Ausbruch in Afrika zu bekämpfen. Endweder alleine oder im Koop-Modus. Die Switch-Version enthält alle DLCs wie „Lost in Nightmares“ und „Desperate Escape“. Es gibt auch einen neuen Modus namens „The Mercenaries United“, der „Mercenaries“ und „Mercenaries Reunion“ kombiniert.

Resident Evil 6 hat das Franchise mehr in eine aktionsorientierte Richtung gelenkt, mit Charakteren wie Leon Kennedy, Chris Redfield, Jake Muller und Ada Wong, die weltweit gegen ein neues Virus kämpfen. Es verfügt auch über ein Vier-Spieler-Koop, bis zu sechs Spieler können sich im Mehrspielermodus gegenüberstehen. Alle DLCs, einschließlich zusätzlicher Kostüme für jeden Charakter, sind in der Switch-Version enthalten.