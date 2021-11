Reggie Fils-Aime lobt Xbox für ihren Einfluss auf die komplette Industrie

Reggie-Fils-Aimé (C) Reggie-Fils-Aimé

Xbox begann als ambitioniertes Projekt im Jahr 2001 und nun durfte das Unternehmen ihr 20. jähriges Jubiläum feiern. Für diese Sause bereitete Xbox zahlreiche Festivitäten vor, damit auch die Spieler teil der Feierlichkeiten sein können. So lud das Unternehmen beispielsweise die große Fangemeinde zu den Xbox Fanfest ein, bei dem zahlreiche digitale Events abgehalten werden.

Ohne die Menschen wäre Xbox nun nicht das was es heute ist

Während eines der zahlreichen Veranstaltungen haben sich auch namenhafte Leute zusammengefunden. Sie alle haben ihren Teil beigetragen dass Xbox nun dort ist wo es ist. So beteiligte sich die Chefin von 343 Industries, Bonnie Ross, oder der ehemalige Vize-Präsident von Interactive Entertainment, Peter Moore an den Gesprächen.

Darüber hinaus war auch der ehemalige Vize-Präsident von Microsoft Game Studios, Ed Fries, sowie der ehemalige Chief-Xbox-Officer, Robbie Bach, mit von der Partie. Gehostet wurde das Event von niemand anderem als dem ehemaligen Präsidenten von Nintendo of America! Reggie Fils-Aime lobt Xbox für ihren Einfluss in der kompletten Spieleindustrie.

Die Konsole hat auch den ehemaligen Präsidenten von Nintendo of America geprägt

Reggie hat die Gespräche bei diesem Event eingeleitet und doch hat er Zeit gehabt seine persönliche Meinung zu schildern. So ist er der Meinung, dass Xbox das Ökosystem der Spieleindustrie zu einem besseren Ort gemacht hat. Denn die Konkurrenz setzt immer neue Maßstäbe und diese strebt einen immer wieder an die beste Qualität abzuliefern.

Mein Sohn hat mich damals auf die Xbox aufmerksam gemacht und der Auslöser dafür war das Halo-Franchise.

Viele Fans erinnern sich gerne an die Zeit als Reggie Fils-Aime noch in den Nintendo Directs aufgetreten ist. Mit seiner freundlichen und sympathischen Art und Weise hat er sich viele Freunde in der Spieleindustrie gemacht. Über die vielen Jahre ist er noch immer eine zentrale Figur und nicht mehr wegzudenken. Daher ist es bemerkenswert dass er nun die Gelegenheit hat die harte Arbeit von Xbox zu loben und deren Stellenwert auf dem Markt anzuerkennen.