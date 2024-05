Red Dead Redemption für PC: Rockstar lässt Hinweise liegen

Ein möglicher PC-Port von Red Dead Redemption scheint in Reichweite zu sein, nachdem Rockstar einen Hinweis darauf gegeben hat. Konkret wurde auf einer der Websites des Unternehmens eine klare Anspielung auf die PC-Version des ersten Red Dead Redemption-Spiels entdeckt.

Am 18. Mai wird das hochgelobte Western-Action-Abenteuer sein 14. Jubiläum feiern. Im August 2023 veröffentlichte Rockstar endlich eine Neuauflage des Spiels für PlayStation 4 (PS4) und Nintendo Switch. Doch das Comeback von Red Dead Redemption war bisher für Konsolen beschränkt, was die PC-Spieler verärgerte.

Neun Monate später deutet ein auf der Rockstar Launcher-Website gefundener “Produktblurb” darauf hin, dass der PC-Port des Spiels möglicherweise in greifbarer Nähe ist. Die Beschreibung ist Teil einer JSON-Datei, die immer noch nicht auf der Website sichtbar ist, aber deutlich auf das erste Red Dead Redemption hinweist, mit dem Namen seines Schlüssels “RDR_ProductPromotion_Intro_Body”. Zusammen mit diesem Verweis gibt es eine klare Beschreibung des erfolgreichen Spiels von 2010, die damit endet, dass es “jetzt auf dem PC spielbar ist”.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk

— Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024