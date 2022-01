Fan verwandelt Red Dead Redemption 2 in sehenswerte “Miniaturwelt”

Red Dead Redemption 2 - (C) Rockstar Games

Was ein knallhartes Westernspiel von Rockstar Games (GTA) war sieht in diesen Video aus als hätte man von eine Miniaturwelt auf eine Tischplatte platziert und sie gefilmt. Red Dead Redemption 2 hat noch nie so “niedlich” ausgesehen. Wollten wir das überhaupt sehen?

Ihr habt sicherlich schon das eine oder andere “Tilt-Shift-Video” gesehen. Echte Gebäude, Autos und Menschen sehen darin wie Spielzeug aus. Die Technik beinhaltet die Verwendung von Kamerabewegungen, die die Ausrichtung oder Position des Objektivs relativ zum Bildsensor ändern. Kevin “Flurdeh” Hensen hat Gefallen daran gefunden und das Ganze für Red Dead Redemption 2 ausprobiert.

„Ein echtes Tilt-Shift-Objektiv war mir zu teuer, aber ungefähr zur gleichen Zeit begann ich mit der virtuellen Fotografie im Spiel, also versuchte ich, es mit Screenshots zu simulieren“, erzählte Hensen gegenüber PCGamesN.com.

„Am Anfang sahen sie nicht richtig aus, also verbrachte ich im Laufe der Jahre immer wieder Zeit damit, verschiedene Techniken auszuprobieren. Irgendwann fing ich an, Videos zu machen, und als es darum ging, es noch einmal zu versuchen, dachte ich mir: ‚Warum probierst du es nicht stattdessen in Videoform?’“

Red Redemption 2 als Tilt-Shift-Kurzfilm

Es ist Kunst, was uns hier der YouTuber präsentiert. Für die Erstellung des Videos verwendete er einige Mods. Der YouTuber erklärte, dass er die Kamera frei bewegen muss, ohne dass der Zeitablauf unterbrochen wird, was mit einfachen Foto-Modus nicht immer machbar ist.

So sollen laut seiner Auskunft die meisten Mods von Frans Bouma stammen. Wie Hensen sagt, wäre das Video ohne die Mods von Bouma nie möglich gewesen. Für den Biologieunterricht hilft dieses Video nicht, aber es sicherlich schön anzusehen.

Übrigens ist RDR2 nicht das erste Spiel, dass eine solche Ansicht von Flurdeh erhalten hat. Das Video von Breath of the Wild, dass er Ende 2021 hochgeladen hat, sieht ebenso umwerfend wie farbenfroh aus.

Red Dead Redemption 2 ist für Windows PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia verfügbar. Übrigens gibt es auch noch viele andere Mods für das Spiel, wie jenem der einen tierischen Begleiter hinzufügt.