Ratchet & Clank: Rift Apart - Waffenkunde dank Gameplay-Video. - (C) Insomniac Games

Der Charakter Zurkon Jr. aus Ratchet & Clank: Rift Apart stimmt sich bereits für die Veröffentlichung des PS5-exklusiven Action-Adventures am 11. Juni 2021 ein und stellt in seiner mehrteiligen Videoreihe bestimmte Aspekte des Spiels näher vor. Im Mittelpunkt des ersten Videos stehen das Waffenarsenal von Ratchet und Rivet sowie ihre Fortbewegungsoptionen. Seht eine beeindruckende Auswahl der Waffen in Ratchet & Clank: Rift Apart.

In den Rollen von Ratchet und Rivet haben Spieler Zugriff auf Waffen wie den Supernova-Sturm und den Negatronbeschleuniger. Die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers verfeinern das Spielgefühl – Waffen feuern auf unterschiedliche Art, je nachdem, ob man die Trigger halb oder ganz durchdrückt.

Der Phantomsprint hilft Spielern dabei, gegnerischen Angriffen gekonnt auszuweichen. Geht der Kampf auf einer anderen Plattform weiter, können sich Charaktere schnell mit dem Spaltstrahl dorthin befördern. Fühlen könnt er es im Video nicht, aber anschauen lässt sich das neue Gameplay-Video allemal.

Wie Aaron Jason Espinoza, Senior Community Manager von Insomniac Games, im PlayStation Blog ausführt, gibt es die „gewohnte Auswahl an mächtigen Waffen“ – von Klassikern wie den supermodernen Kreisklingen bis zu neuen zerstörerischen Werkzeugen, wie den erwähnten Supernova-Sturm.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Volle Unterstützung für den PS5 DualSense-Controller

Espinoza wird auch etwas genauer wenn es um die Funktionen des Action-Adventure-Spiels geht puncto Controller der PlayStation 5:

„Wir verbessern auch die Immersion, indem wir die einzigartigen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers nutzen: Zieht voll oder halb an den adaptiven Triggern, damit bestimmte Waffen wechselnde Salven der Zerstörung abfeuern, fühlt die Kraft hinter jedem Stoß durch das haptische Feedback des Controllers und hört das Klicken und Ticken eurer Waffen über die integrierten Lautsprecher.“

Mit dem Spaltstrahler kann man sich selbst über die Schlachtfelder des Spiels transportieren. Oder man aktiviert den Phantomsprint, um sich sicher zu ducken und durch Angriffe der Feinde zu rasen.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 für die Sony PlayStation 5 (PS5).