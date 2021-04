Ratchet & Clank: Rift Apart – Gameplay-Trailer präsentiert den weiblichen Lombax Rivet

Ratchet and Clank: Rift Apart - Lombax Rivet - (C) Insomniac Games, PlayStation Studios

Der Gameplay-Trailer bietet spannende Einblicke in das actiongeladene Universum von Ratchet & Clank: Rift Apart und enthüllt die Lombax-Widerstandskämpferin Rivet. Zudem werden neue Welten, Waffen und Gadgets präsentiert, mit denen die Helden ihr Abenteuer bestreiten.

Der Song aus dem Trailer stammt von der Band DEVO, die von Mark Mothersbaugh mitbegründet wurde.

Mark war bereits als Komponist in den drei Originalspielen von Crash Bandicoot und Jak & Daxter, in animierten Serien wie Rugrats oder im Blockbuster-Film Thor: Tag der Entscheidung tätig. Nun übernimmt Mark Mothersbaugh die Aufgabe des Soundtrack-Komponisten für Ratchet & Clank: Rift Apart.

State of Play am 29. April

Am 29. April 2021 um 23 Uhr MESZ erscheint eine neue Ausgabe der State of Play, in der Ratchet & Clank: Rift Apart eine prominente Rolle einnehmen wird. Zuschauer können sich auf mehr als 15 Minuten frisches Gameplay freuen. Das Spiel von Insomniac ist quasi ein „Vorzeigetitel“ für die Technik in der PS5-Konsole. Es setzt auf 60 Frames/Sekunde sowie Raytracing.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe von Insomniac Games. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die Sony PlayStation 5 (PS5). Bereits seit Februar ist der Titel vorbestellbar.