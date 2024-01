Rainbow Six: Siege – Villa: Die Map mit den Easter Eggs

Gut vier Monate nach den Six Invitationals 2018 erschien mit Operation Para Bellum die insgesamt zehnte Season von Rainbow Six: Siege und Villa wurde als neue Karte in das Spiel integriert. Im Vergleich zur vorherigen DLC-Map, Tower, wirkte sie direkt etwas „unscheinbarer“. Keine satten Farben und keine ungewöhnlichen Spawn-Punkte für Angreifer, wie das noch bei Tower der Fall war. Man könnte meinen, Ubisoft ist mit Villa wieder ein wenig „back to the roots“ gegangen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nach knapp sechs Jahren stellt man fest: kein schlechter Schachzug!

Rainbow Six: Siege – Villa unter die Lupe genommen

Villa liegt in Italien, genauer gesagt in der Toskana. Sie verfügt, wie die meisten anderen Maps, über drei Etagen und bietet Platz für vier Bomb-Sites. Davon zwei im Obergeschoss und zwei im Erdgeschoss. Der Kellerbereich bleibt also vorerst leer. Zu ihm kommen wir allerdings später. Schaut man sich alle Bomb-Sites einmal an, stellt man fest, dass sie alle über einen ähnlichen Charakter verfügen. Viele zerstörbare Wände sowie Böden und Decken, die sich von den Angreifern vernichten lassen. Hatches spielen auf der Map allerdings so gut wie gar keine Rolle.

Alle möglichen Bomb-Sites einmal aufgelistet:

Games Room / Aviator Room (2F)

Statuary Room / Trophy Room (2F)

Living Room / Library (1F)

Dining Room / Kitchen (1F)

Im Gegensatz zu anderen Siege-Maps, wird auf Villa jede Bomb-Site verhältnismäßig oft gespielt. Zwar gehören die zwei oberen Bomben-Spots immer noch zu den Favoriten unter den Verteidigern, insgesamt hält sich allerdings die Waage. Ein Verständnis der Map ist auf allen Spots notwendig, da man sonst schnell in die Arme des Gegners hereinlaufen wird. Unabhängig von der Bomb-Site gibt es Operator, mit denen man so gut wie nichts falsch machen kann. Bei den Angreifern zählt hier insbesondere Thermite dazu, da man sich die Runde ohne einen Hard Breacher eigentlich abschminken kann. Aber auch Thatcher und Twitch sind auf Villa definitiv einen Pick wert.

Wirft man einen Blick auf die verteidigende Seite, gibt es auch hier Operator, die besonders stark sein können. Unter ihnen Smoke, Mute oder auch Jäger. Sie sind dank ihrer Gadgets so ziemliche „Allrounder“ und können auf so gut wie jeder Bomb-Site ihre Stärken ausspielen. Aber auch so jemand wie Vigil kann die Angreifer durchaus zur Weißglut bringen. Setzt er sein Gadget im Kellerbereich der Map ein, kann das den Attackern wertvolle Sekunden, wenn nicht sogar Minuten kosten.

Warum der Kellerbeich auf Villa trotzdem relevant ist

Obwohl sich im unteren Bereich von Villa keine einzige Bomb-Site befindet, ist er sowohl für Angreifer als auch Verteidiger äußerst interessant. Nicht nur bietet er viele Entry Points für Attacker, er ermöglicht Roamern auch, sich „sicher“ über die Map zu bewegen. Über insgesamt drei Treppen kann man sich aus dem Untergeschoss in das Erdgeschoss begeben und von dort an weiter agieren. Verteidiger nutzen den Keller gerne, um den Angreifern Zeit von der Uhr zu nehmen. Es kann nämlich sehr mühselig für die Angreifer sein, den kompletten Keller auf potenzielle Gegner „auszudrohnen“. Und auch wenn man einen Verteidiger entdeckt, ist dieser kurz darauf meist schon über alle Berge.

Sollte der Keller allerdings frei sein, stehen den Angreifern gleich mehrere Türen offen. Auch sie können die Treppen nutzen, um einen einfacheren Zugang zu den Bomb-Sites zu erlangen. Vor allem der Bomben-Spot „Dining Room / Kitchen“ kann hier schnell zu Mamutaufgabe für die Verteidiger werden. Hat man also Angreifer nämlich alle Treppen für sich gewonnen, ist man als Verteidiger quasi umzingelt und muss dabei zusehen, wie sich die Schlinge immer weiter zuzieht.

Kleine Easter Eggs für Assassin’s Creed-Fans

Dass Ubisoft immer wieder kleinere Easter Eggs auf ihren Maps einbaut, ist nichts Neues. Auf Villa hat sich Ubisoft allerdings besonders Mühe gegeben. Nicht nur Easter Eggs in Bezug auf Siege, sondern auch von anderen Ubisoft-Titeln haben es auf Villa geschafft. Vor allem Assassin’s Creed-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Gleich mehrere dieser Anspielungen können bei genauerem Hinsehen entdeckt werden. Das wohl bekannteste Easter Eggs dürfte wohl das Assassin’s Creed-Emblem auf einem Brunnen im Außenbereich sein:

Bewegt man sich aufmerksam durch den Innenbereich der Map, wird man auch auf andere, kleinere Anspielungen treffen. Diese beziehen sich allerdings zum größten Teil auf das Siege-Universum. Eine kleine Tachanka-Figur sowie der Hammer von Sledge können bei genauerem Hinsehen entdeckt werden. Aber auch ein kleiner Kuchen, den es sonst nur auf Outback und Tower zu finden gibt, befindet sich im Küchenbereich der Map.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.