Rainbow Six: Siege – Tachanka: Der einstige Meme-Operator

Jeder, der mit Rainbow Six: Siege im Entferntesten zu tun hat, wird den Namen Tachanka kennen. Er galt als DER Meme-Operator dieses Spiels und wurde lange Zeit nur gepickt, um sein eigenes Team zu trollen. Er war die der Inbegriff von „nutzlos“ und konnte mit seinem damaligen „Tachanka Turret“ nie, aber auch wirklich nie einen sinnvollen Beitrag für sein Team leisten. Allerdings hat sich das Blatt mittlerweile gewendet und Ubisoft hat es tatsächlich geschafft, aus dem einstigen Troll-Operator und grundsolide Wahl zu machen, die es sogar schon ins kompetitive Spiel geschafft hat.

Was machte Tachanka in Rainbow Six: Siege zum Meme

Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten: sein Gadget. Die ersten Jahre bestand das Tachanka-Gadget einzig und allein aus einem Turret, welches sich zwar so gut wie überall platzieren ließ, jedoch nie so, dass es einen Nutzen haben könnte. Es schlicht und einfach zu stationär und konnte nicht bewegt werden. Man war als Tachanka-Spieler also gezwungen, die komplette Runde hinter seinen Turret zu stehen. In einem dynamischen Spiel wie Rainbow Six: Siege, ist das mehr als nur unvorteilhaft.

Heutzutage sieht das allerdings ein bisschen anders aus und Tachanka läuft mit dem folgenden Setup auf:

1 Speed / 3 Armor

DP27 / 9X19VSN

GSh-18 / PMM / Bearing 9

Stacheldraht / Schild / Annäherungsalarm

Grenade Launcher

Siege-Fans der ersten Stunde stellen fest: Tachanka hat sich seit Release ganz schön verändert. Die Waffen, seine Secondary Gadgets, die Spezialfähigkeit, alles neu und das war bei ihm auch bitter notwendig. Er war einfach, im Vergleich zu anderen Defense-Operatoren, zu schwach und stand aufgrund seiner Spezialfähigkeit eigentlich nie zur Debatte. Es war sogar so schlecht, dass Ubisoft aus dem einstigen Tachanka Turret einen Granatwerfer gemacht hat. Während die Spezialfähigkeit anderer Operator nur im Detail verändert oder angepasst wird, hat Tachanka also ein komplett neues Gadget bekommen.

Wie Ubisoft Tachanka „gefixt“ hat

Lange hat’s gedauert, aber Ubisoft hat es tatsächlich hinbekommen, wenn auch nur über viele Umwege. Der erste, richtige Versuch, aus Tachanka einen pickbaren Operator zu machen, bestand daraus, dem Tachanka Turret eine Art Schutzschild zu geben. Dieses hat jedoch nur den oberen Teil von Tachanka geschützt und sein kompletter Unterkörper war immer noch sichtbar und konnte vom Gegner angeschossen werden. Offen gesagt, hat es Tachanka also kein bisschen stärker gemacht.

Ende 2020 kam Ubisoft dann mit einem neuen Update um die Ecke. Und dieses war das mit Abstand umfangreichste. Aus Tachankas Turret wurde ein Grenade Launcher und von heute auf morgen hat sich Tachankas Ansehen in der Siege-Community schlagartig geändert. Er hatte auf einmal ein Gadget, welches sich ein bisschen wie das von Smoke spielen ließ. Mit seinem Granatwerfer kann er den Gegner vorerst davon abhalten, die Bombe zu platzieren. Und da er insgesamt 20 Schuss im Magazin hat, kann er für die Angreifer schnell zu einem Dorn im Auge werden.

Knapp fünf Jahre nach Veröffentlichung des Spiels war Tachanka nun endlich da in Rainbow Six: Siege angekommen, wo Ubisoft ihn wahrscheinlich schon die ganze Zeit haben wollte. Als langjähriger Siege-Fan hat man allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Update geblickt. Immerhin war Tachanka vor seinem Buff lange Zeit die Troll-Komponente des Spiels und hat dank seines Turrets nicht nur einmal für witzige Momente sorgen können.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.