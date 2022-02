Rainbow Six: Siege – Neuer Operator von Ubisoft geneckt

Rainbow Six: Siege ist eine Erfolgsgeschichte für Ubisoft, obwohl es kurz nach Release des Spiels (Ende 2015) nicht danach ausgesehen hätte. Der taktische Multiplayer-Shooter steht kurz vor dem siebten Lebensjahr und hat eine treue Fangemeinde. Die Popularität des Shooters reichte sogar für ein Spin-Off, Rainbow Six: Extraction, das letzten Monat veröffentlicht wurde.

Mit der neuesten Season für Rainbow Six: Siege scheint der richtige Zeitpunkt für einen neuen Operator gekommen zu sein. Durch den offiziellen Twitter-Account des Spiels bekommen wir eine Ahnung, was wir von dem neuen Charakter erwarten dürfen. Es werden einige Mauern eingerissen und Geiseln befreit.

Der neue Charakter wird sich eine Liste von über 60 spielbaren Operatoren einreihen. Wenn man bedenkt wie langlebig der Taktik-Shooter mittlerweile ist, wird es wahrscheinlich auch nicht der letzte Neuzugang sein.

Im folgenden Tweet sehen wir eine Person mit gelben Handschuhen, die ein geschmücktes Kunai hält. Das sind jetzt nicht viele Informationen, mit einem kleinen Wurfmesser anzugeben, aber anscheinend dürfte das die Spezialfähigkeit des kommenden Operators für Rainbow Six: Siege werden. Vielleicht explodieren die Kunais ja, wer weiß. Bis uns Ubisoft nicht vollständig aufklärt, können wir nur raten.

A blade can sever and stick and scar.

A knife can cut or crease or create.

Don’t the simplest tools have the most imaginative uses? 🔪

Tune in February 19 for the full reveal LIVE on https://t.co/27TuUcX0n1 pic.twitter.com/sFpJVRHq2E

