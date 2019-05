Weniger als eine Woche vor dem Erscheinen des Open-World-post-apokalyptischen Shooters RAGE 2, der von Avalanche Studios und id Software entwickelt wurde, hat Bethesda angekündigt, dass die Titelentwicklung offiziell abgeschlossen ist. Das bedeutet, die Entwicklung ist abgeschlossen. Die Macher werden sich jedoch weiterhin darauf konzentrieren, die verbleibenden Fehler und Knicke auszumerzen. Dies wird wahrscheinlich in Form von Post-Launch-Fixes mit Patches und Updates erfolgen.

Im Update gab Bethesda auch die PC-Systemanforderungen für das Spiel bekannt. Sowohl auf der PS4 Pro als auch auf der Xbox One X läuft das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1080p. Die Entwickler entscheiden sich für die Priorität der Leistung gegenüber der Auflösung. Auf der Standard-PS4 ist das Spiel mit derselben Auflösung auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt, während die Standard-Version der Xbox One einen Schritt weiter geht und eine Auflösung von nur 900p bietet.

RAGE 2 auch für den SEGA Dreamcast?

Ja, dass hast du richtig gelesen und ich habe keine 4-10 Bier zu viel gehabt. (Nicht das ich nicht ohne Alkohol-Einlfuss manchmal News schreibe.) Beim Marketing von RAGE 2 wurde viel Wert auf eine farbenfrohe Welt, verrückte Waffen und bizarren Humor gelegt. In diesem Sinne vergibt Bethesda auch eine „spezielle SEGA Dreamcast“ mit RAGE 2, welche den Titel sogar abspielt.

Leider ist der Wettbewerb zu früh abgelaufen. Vom 1. bis zum 3. Mai musste man ein Retweet setzen, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Follow and RT for a chance to win this custom Dreamcast — and yes, it actually plays #RAGE2! https://t.co/0PRi91zYfI pic.twitter.com/oNRYt5sJW2 — RAGE 2 (@RAGEgame) 1. Mai 2019

Our proof photo! Inside the console is a custom PC with HDMI input so you can play the game with a dose of 90s style. pic.twitter.com/lQmyssI3yi — RAGE 2 (@RAGEgame) 1. Mai 2019

Dabei handelt es sich um einen speziellen PC, der in einer Dreamcast-Hülle verbaut wurde. Die Konsole „lebt“ tatsächlich noch bis heute und hat weltweit eine Fanbase, die sie noch spielt. Lest mehr dazu in unserem Gamer-Blog-Artikel.

RAGE 2 ist am 14. Mai für die PS4, Xbox One und PC erhältlich. Bei Amazon bekommt man z.B. die PS4-Version für unter 65 Euro.