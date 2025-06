Puyo Puyo Tetris 2S (Switch 2) – Review

Puyo Puyo Tetris 2 ist ein Puzzlespiel welches von Sega entwickelt und bereits vor 5 Jahren auf allen gängigen Konsolen und auch PC erschienen ist. Mit der neuen Konsole Nintendo Switch 2 ist eine überarbeitet Fassung am 05.06.2025 erschienen: Puyo Puyo Tetris 2S. Wir haben für euch die neuen Modi gemeistert.

In dieser Review wird auf die Neuerungen von Tetris Puyo Puyo 2S zu Tetris Puyo Puyo 2 eingegangen. Wer die komplette Review zu dem damals schon sehr brillanten Titel lesen möchte, des findet diese hier.

Puzzlespiele mit Tiefe

Obwohl dieses undenkbare Crossover namens Tetris Puyo Puyo 2 beziehungsweise Puyo Puyo Tetris 2S eigentlich keine Story bräuchte, war wohl Sega so im Schuss und hat sich gedacht, diesen Puzzlespielen mit einer JRPG-Story eine Tiefe zu verleihen. Die Story handelt von Charakteren aus dem Vorgänger die sich nun wieder treffen. Ihre Welten, also die von Puyo Puyo und Tetris sind miteinander kollidiert. Verantwortlich dafür ist ein Bösewicht auf den man im Laufe des Spieles stoßen wird.

Der Doppel-Modus

Puyo Puyo Tetris 2S bringt nicht viel neues. Im VS-Modus gibt es jetzt eine Doppel-Spielmöglichkeit, in welcher sich je 2 Spieler ein Feld teilen. Das bedeutet, dass entweder zwei Tetrominos oder zwei Puyos herunterfallen und platziert werden wollen. Dabei sollte man sich zu zweit absprechen, da man sonst seinem eigenen Spielpartner etwas verbaut, was dem Team natürlich schadet. Die Wortgefechte dabei erinnert an ähnliche Streits hervorgerufen durch das Zusammenspiel in der Overcooked Reihe.

Die Mausfunktion

Etwas was viele Entwickler künftig in Betracht ziehen sollen, ist die Mausfunktion der Nintendo Switch 2. Puyo Puyo Tetris 2S macht es vor! Damit war die Absicht, dass die Steuerung präziser werden würde. Allerdings ist dies wohl Gewohnheitssache, da Konsolenspieler Tetris seit 1989 auf einem Controller spielen.

GameShare ahoi!

Die wohl willkommenste Verbesserung in Puyo Puyo Tetris 2S ist wohl GameShare. Damit kann man mit einer zweiten Person online oder lokal gemeinsam spielen. Wäre das nicht genug, so ist hierfür nicht einmal eine Nintendo Switch 2 notwendig, sondern es kann dank eines kürzlichen Systemupdates auch mit der ersten Nintendo Switch mitgespielt werden. Besonders für das online Spielen hat man mitgedacht: der Mitspieler streamt nur mit und sollte die Verbindung schwächer werden so wird das Spiel nicht langsamer, sondern nur die Auflösung wird heruntergeschraubt.

Kein Upgrade

Wer treuer Puyo Puyo Tetris 2 Besitzer ist und auf ein kostenloses Update auf Puyo Puyo Tetris 2S hofft, der wird enttäuscht. Weder die neuen Modi, noch die Spielstände lassen sich auf der neuen Konsole übernehmen. Also jeder der sich die neue Version leistet muss seinen Spielfortschritt oder Rekord neu spielen. Auch sind das alte und das neue Spiel nicht miteinander kompatibel.

Alles neu macht Switch 2

Obwohl man sich eigentlich bei Puyo Puyo Tetris 2S nicht viel als einen Port des Titels auf die Nintendo Switch 2 erwartet, so fällt einem schon im Menü die schönere Grafik aus. Man erkennt sofort was eine 4K-Auslösung zu bieten hat. Im Spiel selber bleibt das Bild bei schnellen Spielabläufen klar. Genau so auch im Handheld-Modus, in welchem auch Farben und Kontrast glänzen und alles mit beachtlichen 120 Bildern pro Sekunde, was einem Puzzlespiel, in welchem jede Millisekunde zählt, zugutekommt.

Neue Töne

Die Musik ist immer präsent und beruhigt glücklicherweise, da man beim Lösen der ganzen kniffligen Situation ins Schwitzen kommt. Vor allem der Wechsel zwischen Puyo Puyo und Tetris im Fusion Modus fällt stark auf.

Jeder Charakter im Spiel hat eine eigene Stimme. Die gelungene Synchronisation ist wahlweise englisch oder japanisch, aber können auf deutsch übersetzt mitgelesen werden. Dialoge gibt es ohne Ende im Spiel. Diese sind sehr lang und natürlich muss man nicht jeden Dialog mitlesen, aber hin und wieder sorgt dieser für zusätzliche Unterhaltung. Aber auch hier hat sich etwas getan, denn für Puyo Puyo Tetris 2S hat man die Sprachaufnahmen der Figuren komplett neu aufgenommen.

Fazit zu Puyo Puyo Tetris 2S

Puyo Puyo Tetris 2S ist kein gigantisches Upgrade. Obwohl der Titel mit der ersten Version ein fast makelloses Puzzlespiel ist, sind diese Neuerungen zu gering. Der Doppel-Modus macht Spaß, ist aber nicht Grund genug, dass Spiel noch einmal zu kaufen. Die Mausfunktion ist eine Überraschung und will künftig öfters in neuen Spielen verwendet werden. Die GameShare-Funktion dafür rechtfertigt einen Neukauf, wenn man gerne mit seinen Nintendo Switch Freunden nah und fern spielen möchte!

