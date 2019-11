PlayStation-Boss erklärt: Warum es keine exklusiven Titel für “PS Now” gibt

God of War - (C) Sony

Eine der größten Kritikpunkte der Gamer an Sony und PlayStation betrifft die Richtlinien für PlayStation Now und den Mangel an neueren First-Party-Games, die für den Dienst verfügbar sind. Um dies zu beheben, sprach PlayStation-CEO Jim Ryan mit GamesIndustry und ging auf die aktuellen Überlegungen des Unternehmens zum Start von PlayStation-Exklusivprodukten über PlayStation Now ein.

Diese Richtlinie unterscheidet sich erheblich von der von Microsoft, da die Redmonder ihre Xbox One-Spiele von Erstanbietern umgehend über den Abo-Dienst Xbox Games Pass verfügbar machen. Obwohl PlayStation Now kürzlich eine Preissenkung von 50% erhalten hat und der Hype um die kommende PlayStation 5 groß ist, möchten einige Spieler immer noch wissen, wann PS4-Exklusivprodukte regelmäßig auf PS Now verfügbar werden.

Laut Ryan hat Sony derzeit andere Prioritäten, wenn es um die großen Erstanbieter-Spiele der PS4 geht.

“Aufgrund der Art und des Umfangs einiger First-Party-Games, die wir herstellen, ist es derzeit besser, Energie darauf zu verwenden, sicherzustellen, dass der Start dieser Spiele ein gewaltiges Unterhaltungsereignis sind”, sagte er. “Ich würde God of War und Spider-Man zitieren, und The Last of Us [Part] 2 wird nächstes Jahr in diese Kategorie fallen.”

God of War auch bald am PC spielbar?

Natürlich sind einige der Entwickler dieser Spiele bereits genauso an einer Erweiterung der Verfügbarkeit der Spiele interessiert, wie die Gamer. Cory Barlog, der Regisseur von God of War, sagte jüngst, er würde es lieben, wenn das Spiel einen PC-Port bekommt. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob Sony dem zustimmt, aber Ryan sagte gegenüber GamesIndustry, dass die Unternehmenspolitik in Bezug auf Exklusivprodukte und PS Now “schnelllebig und fließend” sei.

Ryans Interview ließ definitiv die Tür für Veränderungen offen und er fügte hinzu: “Ich möchte nicht sagen, dass PlayStation Now so für immer sein wird.” Dennoch weiß Sony, wann es ein profitables Exklusivprodukt gibt, und plant, dieses durch Konzentration auf die PS5 und deren Einführung zu nutzen.

“Angesichts der Tatsache, dass einige unserer Erst-Marken unglaublich speziell und wertvoll sind, möchten wir sie derzeit nur mit erstaunlicher Sorgfalt und Respekt behandeln und dafür sorgen, dass diese Produkteinführungen sauber und rein sind”, sagte er.

Es sieht also nicht so aus, als würden PS Now-Abonnenten in naher Zukunft ihre PS4-Exklusivprodukte erhalten. Möglicherweise wird sich das zum Start der PlayStation 5 ändern.