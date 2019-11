God of War-Game-Director würde das PS4-Game gerne auf dem PC sehen

God of War - (C) Sony

Rebellion der Sony-exklusiven Game-Studios? God of War für PC? Anfang des Jahres kam die überraschende Ankündigung, dass 505 Games die PC-Version von Death Stranding veröffentlichen werde.

In Anbetracht der Menge an Marketing, die Sony in das Spiel gesteckt hat, sowie der Verwendung der Decima Engine und der Hilfe mehrerer Entwickler des Erstanbieter-Unternehmens Guerrilla Games, gingen viele davon aus, dass es sich bei dem Spiel im Grunde um ein Erstanbieter-Spiel für die PS4 handelt. Mit dieser Ankündigung haben sich viele gefragt, ob bald weitere Titel für die Plattform erscheinen könnten. Nun, es gibt nichts offizielles, aber es scheint, dass der Kriegsgott-Direktor Cory Barlog die Idee aufgreift.

Als er auf seinem offiziellen Twitter-Account nach einer PC-Version des gefeierten God of War gefragt wurde, sagte er, er liebe die Idee. Natürlich liegt es am Ende des Tages an Sony, und anscheinend glaubt er nicht, dass er den Drang von Kojima hat, dies zu verwirklichen. Da die Grenze zwischen Konsolen und PCs verschwimmt, scheint es unvermeidlich, dass die Barrieren zwischen Sony und PC genauso fallen wie bei Microsoft. – Kommentar: Obwohl ich dazusagen muss, dass ich seit Forza Horizon 4 alle Xbox-exklusiven-Titel am PC gespielt habe.

You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima. — Cory Barlog 🎮 🎃🦇🕸️ (@corybarlog) October 29, 2019

God of War ist ab sofort für PlayStation 4 verfügbar und wird möglicherweise eines Tages auch auf dem PC verfügbar sein. Möglicherweise.