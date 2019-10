PlayStation 5 wird “PlayStation Now” unterstützen

PlayStation Now - (C) Sony

Es schien offensichtlich genug, aber Sony hat nun offiziell bestätigt, dass die PlayStation 5 ihren Game-Streaming-Dienst “PlayStation Now” unterstützen wird. Yasuhiro Osaki von der SIE-Netzwerkabteilung hat dasselbe in der letzten Famitsu enthüllt. Osaki merkte an, dass es keine Pläne gibt, den Dienst auf Smartphones zu bringen. Microsoft hat dies ja mit xCloud vor.

In Zukunft werden jedoch jeden Monat weitere beliebte Titel zu PlayStation Now hinzugefügt. Die Anzahl der zeitlich begrenzten Titel wird jedoch zunehmen. Die aktuelle Auswahl an zeitlich begrenzten Titeln umfasst God of War, Grand Theft Auto 5, Uncharted 4: A Thief’s End und inFamous: Second Son. Diese Spiele sind bis zum 2. Januar 2020 verfügbar. Eine ziemlich populäre Liste! Wenn zukünftige Titel dem gleichen Trend folgen, sollte genügend Zeit vorhanden sein, um alles zu erleben.

Mit über 700 Titeln bietet der Streaming-Dienst eine ordentliche Portion Gaming. Dazu gibt es auch noch eine Test-Version, für alle PC-Gamer mit PS4-Controller. Die Anforderungen sind dazu wirklich gering. Es muss also nicht der teuerste High-End-Gaming-PC zuhause stehen, wenn man PS Now nutzen möchten.

Wir werden sehen, wie gut es in den Marketingplan von Sony für die PlayStation 5 passt. Die Next-Gen-Konsole wird voraussichtlich zu Weihnachten 2020 erscheinen, mit einem Event, das für Februar 2020 angekündigt wird.