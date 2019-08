Wenn es um Streaming geht und die Gaming-Branche maßgeblich beeinflusst, beansprucht Googles Stadia den größten Teil des Gesprächsraums. Derzeit. Sie sind jedoch nicht die Einzigen, die einen Streaming-basierten Dienst herausbringen wollen, da Microsoft seinen xCloud-Dienst später im Jahr herausbringt. Jetzt können wir einen ersten Blick darauf werfen, da frühe Test-Apps gefunden wurden.

Der bekannte Leaker WalkingCat hat Links zu zwei separaten xCloud-Apps im Microsoft Store gepostet, die er auf Twitter gefunden hat. Eines ist xCloud Test Game und das andere ist xCloud Test Game PAID. Beide stehen ab sofort nicht mehr zum Download zur Verfügung, aber beide testen höchstwahrscheinlich Apps für die kommende Streaming-Plattform.

Microsoft hat viele Ambitionen für das Projekt, insbesondere in Bezug auf die Erschließung neuer Regionen, in denen der Zugriff auf Konsolen oder spielefähige PCs nicht so einfach ist. Ob es erfolgreich sein wird oder nicht, oder ob Streaming im Allgemeinen erfolgreich sein wird, können wir nur abwarten. Sony hat mit PlayStation Now schon seit geraumer Zeit einen Dienst online, bei dem weltweit 700.000 Menschen ein Abo haben.