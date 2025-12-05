PS6-Handheld-Gerücht: Drängt Sony Entwickler heimlich in den Low-Power-Modus?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der YouTuber und Leaker Moore’s Law Is Dead sorgt erneut für Diskussionen: In seinem neuesten Video berichtet er, dass Sony derzeit massiv den Low-Power-Modus der PS5 bei Entwicklern pusht. Angeblich, um langfristig einen PS6-Handheld zu unterstützen.

Laut seinen Quellen sollen mehrere Studios in dieser Woche Mails von Sony erhalten haben. Darin werde ausdrücklich empfohlen, Spiele nicht einfach mit geringerer Bildrate laufen zu lassen, sondern nach Möglichkeit die 60 FPS zu halten und stattdessen die Auflösung zu senken. Entwickler hätten dazu Anleitungen und Tutorials bekommen, wie sie ihre Titel auf diesen Modus optimieren können.

Konkret erwähnt der Leak auch „Razor CPU“, ein internes PS5-Dev-Tool, mit dessen Hilfe Studios CPU-Engpässe finden, Threads reduzieren und die Prozessorlast insgesamt senken sollen. Ein anonymer Entwickler wird mit den Worten zitiert, es sei „auffallend klar“, dass Sony diesen Low-Power-Modus als eine Art „Trojanisches Pferd“ benutze, um schon jetzt die Basis für einen späteren Handheld-Support zu legen und gleichzeitig genervt wirke, wie wenige Studios den Modus bisher ernsthaft nutzen.

Reddit-Debatte: PS6-Handheld oder nur eine Über-Reaktion?

Auf Reddit wird der Leak heiß diskutiert. Ein Teil der Community nimmt die Meldung mit Humor und Skepsis. Einige User machen sich über den Leaker lustig oder erinnern daran, dass der „Insider“ in der Vergangenheit gelegentlich auf Fake-Slides hereingefallen sei. Andere halten dagegen und verweisen darauf, dass er beim „PS5 Pro“-Modell viele Details korrekt vorhergesagt habe.

Inhaltlich dreht sich ein großer Teil der Diskussion um zwei Fragen: Erstens, ob Sony wirklich auf ein Setup zusteuert, das dem Xbox-Series-S/Series-X-Duo ähnelt, nur eben mit einer großen Heimkonsole und einem schwächeren Handheld. Und zweitens, ob Entwickler diesen Low-Power-Modus irgendwann verpflichtend unterstützen müssen.

Einige Reddit-Nutzer befürchten eine „zweite Series S“, also ein dauerhaftes technisches Mindestziel, das künftige Spiele ausbremst. Andere sehen das entspannter: Solange Sony keine strikte Parität verlange, könne ein Handheld einfach ausgewählte PS4-, PS5- und PS6-Titel mit reduzierter Auflösung und optimierten Settings abspielen. Mehrere Nutzer weisen auch darauf hin, dass bisher nichts darauf hindeutet, dass Support für den Low-Power-Modus verpflichtend wäre, eher ein „starker Wunsch“ seitens Sony als eine harte Vorgabe.

PS6-Gerüchte: Grafik-Plateau, Handheld-Trend und Sonys Strategie

Spannend ist, wie stark der Leak eine Grundstimmung berührt: Viele Spielerinnen und Spieler haben das Gefühl, dass Grafik seit rund zehn Jahren nur noch in kleineren Schritten besser wird. In den Kommentaren werden regelmäßig Titel wie Uncharted 4, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part II oder Assassin’s Creed Unity genannt, die optisch auch 2025 noch mithalten können.

Vor diesem Hintergrund wirkt Sonys angeblicher Fokus auf 60 FPS bei geringerer Auflösung für einen Handheld für viele logisch. Wenn der visuelle Sprung ohnehin kleiner wird, sind stabile Framerate, gute Eingabeverzögerung und clevere Upscaling-Techniken (DLSS-ähnliche Verfahren, temporales Upscaling, Kompression) für Spieler oft wichtiger als native Auflösung in 4K.

Unklar bleibt, wie genau dieser vermeintliche „PS6-Handheld“ aussehen könnte. In den Diskussionen tauchen zwei Szenarien auf: Eine reine „Begleit-Hardware“, die PS4- und PS5-Bibliothek plus ausgewählte PS6-Spiele im Low-Power-Profil abspielt. Oder ein stärker in die PS6-Architektur integriertes Gerät, das von Anfang an in die Zielparameter neuer Titel einkalkuliert wird. Immerhin gab es schon früher Gerüchte, dass dieser PS6-Handheld technisch eine schwache PS5 sei.

Wann werden wir offiziell mehr erfahren?

Sony selbst hat zu all dem nichts offiziell bestätigt. Der Leak basiert auf anonymen Dev-Aussagen und Einschätzungen des Insiders, also klar im Gerüchtebereich. Aber die Kombination aus aggressiv beworbenem Low-Power-Modus, Handheld-Trend im Markt und dem Wunsch, Hardware möglichst breit nutzbar zu machen, sorgt dafür, dass viele Fans das Szenario zumindest für plausibel halten.

Egal, ob am Ende ein vollwertiger PS6-Handheld erscheint oder „nur“ ein sehr gut nutzbarer Low-Power-Modus auf PS5-Basis: Sollte Sony diesen Weg gehen, werden Entwickler sich langfristig stärker mit CPU-Optimierungen, dynamischen Auflösungen und Performance-Profilen auseinandersetzen müssen.

