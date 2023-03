PS5 in Japan schlägt alle! – Umsatzplus von satten 450 Prozent

Nintendo Switch Fakten

Die Sony PlayStation 5 (PS5) hat in Japan den größten Monat aller Zeiten erlebt. Im Februar gab es ein Umsatzplus von mehr als 450% im Jahresvergleich im Februar.

Laut den aktuellen Famitsu-Daten war die PS5 im Februar 2023 die meistverkaufte Videospielkonsole im Land der aufgehenden Sonne mit 366.982 Einheiten. Nintendo Switch belegte den zweiten Platz mit 221.041 Einheiten. Das ist überhaupt das erste Mal für die Sony-Konsole, dass die Nintendo Switch in einem Verkaufsmonat in Japan überboten wurde.

Sony hat es weltweit anscheinend hinbekommen die Verfügbarkeit der PlayStation 5 zu verbessern. Im Februar 2022 verkaufte Sony lediglich 65.772 Einheiten seiner aktuellen Konsolen-Generation. Wie Genki_JPN auf Twitter feststellte, verkaufte sich die PS5 alleine im letzten Februar mehr Einheiten als in den ersten 4 Monaten des Jahres 2022. Das deutet auf einen massiven Anstieg der Verfügbarkeit in Japan hin. Ähnliche Erfolge gab es auch in Europa.

February PS5 sales in Japan were up 457% YoY!

Units sold:

• Feb 2022 – 65,772

• Feb 2023 – 366,982

– First month since February 2018 that the Switch was not #1 (via @GameDataLibrary)

– PS5 sold more units last month alone than the first 4 months of 2022 combined in Japan! pic.twitter.com/9AraTNFxwe

— Genki✨ (@Genki_JPN) March 8, 2023