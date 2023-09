PS Plus Spiele für Oktober nun bestätigt und ein Westerngame ist dabei!

Yes! Also das Western Game werde ich mir definitiv holen.

Ein frischer Monat bringt für PlayStation Plus-Mitglieder eine frische Auswahl an Spielen. Erst vor wenigen Tagen wurden zwei vermeintliche Games des Oktober PS Plus Lineups online geleakt. Diese wurden nun auch von Seiten Sony Entertainment bestätigt. Diesen Oktober stehen die Spiele „The Callisto Protocol“, „Farming Simulator 22“ und „Weird West“ ab Dienstag, dem 3. Oktober, bis Montag, den 6. November, zur Verfügung. Werfen wir einen detaillierten Blick auf jedes dieser Spiele.

The Callisto Protocol im PS Plus Pack für Oktober

In diesem narrativen Third-Person-Survival-Horrorspiel, angesiedelt 300 Jahre in der Zukunft, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jacob Lee, einem Gefangenen des Hochsicherheitsgefängnisses Schwarzstahl auf dem Jupitermond Callisto. Nachdem sich Mitinsassen in abscheuliche Wesen verwandeln, wird das Gefängnis zum Schauplatz des Schreckens. Jacob muss um sein Überleben kämpfen, die dunklen Geheimnisse von Callisto enthüllen und dem Gefängnis entkommen, wobei er seine Strategien anpassen und neue Ausrüstungen freischalten muss, um der wachsenden Gefahr zu entkommen. Im Oktober liegt es ganz an euch dies im PS Plus Abo zu versuchen.

Ebenfalls im Oktober bei PS Plus: Farming Simulator 22

Spieler haben hier die Möglichkeit, in die Schuhe eines modernen Landwirts zu schlüpfen und ihre Farm in verschiedenen amerikanischen und europäischen Settings zu entwickeln. Mit über 400 Maschinen und Werkzeugen von mehr als 100 authentischen Agrarunternehmen bietet „Farming Simulator 22“ eine vielfältige und realitätsnahe Spielerfahrung inklusive saisonaler Zyklen. Der Spieler kann die Farm auch im Mehrspielermodus betreiben und das Spiel mit kostenlosen Community-Modifikationen erweitern.

Mein Favorit: Weird West

In diesem isometrischen Action-RPG erkunden Spieler eine düstere und fantastische Version des Wilden Westens. „Weird West“ kombiniert Gesetzeshüter und Revolverhelden mit mythischen Kreaturen, und die Spieler müssen schwere Entscheidungen treffen, die irreversibel sind, inklusive des permanenten Todes. Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte und alle vereinen sich in einem finalen Kapitel. Zuletzt haben wir über dieses Game geschrieben, bei einer Liste von coolen Western Games die nicht Red Dead Redemption sind. Und jetzt habt ihr im Oktober als PS Plus Mitglied die Gelegenheit es gleich zu testen.

Letzte Chance für September Spiele

PlayStation Plus-Mitglieder haben noch bis zum 2. Oktober Zeit, um „Saints Row“, „Black Desert – Traveler Edition“ und „Generation Zero“ zu ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Welches der neuen PlayStation Plus-Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren?