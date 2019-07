Das Project CARS 3 von Slightly Mad Studios wurde nur in der frühen Vorproduktion als geistiger Nachfolger von Need for Speed ​​SHIFT vorgestellt. Laut CEO Ian Bell scheint es jedoch bald eine Ankündigung zu geben. Bell ging auch auf Twitter, um zu sagen, dass das Spiel „eine Revolution sein wird“.

Auf die Frage, wie das Studio das bereits sehr gute Project CARS 2 verbessern könnte, sagte Bell, dass das dritte Spiel „mindestens 200 Prozent besser“ sei. Das Entwicklerteam konzentriert sich ebenfalls darauf, das Spiel unterhaltsam zu gestalten, aber Bell stellt sicher, dass das Spiel immer noch sehr simuliert ist. Er bemerkte auch, dass die Physik „real“ gehalten werde.

Wann können wir die Ankündigung erwarten?“Sehr bald“, so der CEO. „Wenn wir fertig sind“ scheint darauf hinzudeuten, dass wir kein festes Erscheinungsdatum erhalten werden. Andererseits wären neue Informationen oder sogar Gameplay-Aufnahmen großartig.

Project CARS 3 hat derzeit noch kein Releasedatum und wird wahrscheinlich – nach unserer Vermutung – erst für die nächste Konsolen-Generation erscheinen.

The next Project CARS is going to be a Revolution. Huge thanks to all of the team who are honing it to perfection. I might rightly be accused of being overly positive/optimistic on occasion, but this is a game changer. It's epic already and it's one we'll ship when we're ready.

— Ian Bell CEO SMS (@bell_sms) July 21, 2019