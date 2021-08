Pokémon Unite: Entwickler verspricht zwei weitere beliebte Pokémon

Ein neuer Teaser-Trailer verspricht die Veröffentlichung zwei weiterer beliebter Pokémon für Unite: Verteidiger und Angreifer.

Pokémon UNITE erschien am 21. Juli 2021 für die Nintendo Switch. - (C) TiMi Studios, The Pokémon Company, Nintendo