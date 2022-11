Pokemon Quiz – Gewinne einmal Pokemon Karmesin oder Pokemon Purpur

Gewinne bei uns eins von zwei Fanpaketen inklusive Spiel zu Pokemon Karmesin und Pokemon Purpur.

Pokemon Karmesin und Pokemon Purpur kamen gestern für die Nintendo Switch auf den Markt. Uns wurden zwei Fan-Pakete zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Diese beinhalten entweder Karmesin oder Purpur, sowie einige Merchandise Artikel. Die beiden neuen Titel spielen in der Paldea-Region und sollen sich auch an dem Open-World-Stil von Pokemon Legenden: Arceus ein Beispiel genommen haben.

Wie gewohnt unterscheiden sich die Editionen in einigen Dingen. So leitet uns in Karmesin Professorin Antiqua in die Welt ein, während uns in Purpur Professor Futurus zur Seite steht. Auch werden wieder einige Pokemon exklusiv für eine Edition sein. Um sein Pokédex also zu vervollständigen, kommt man nicht drum rum mit anderen Spielern zu tauschen. Auch werden die Kleidung des Protagonisten sowie der Antagonisten unterschiedlich sein.

Pokemon Karmesin und Pokemon Purpur: Wie gewinne ich?

Wir verlosen jeweils ein Fan-Paket zu jeder Edition inklusive Spiel und passendem Stealbook. Es wird also 2 Gewinner geben. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Der Gewinner erhält von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden. Schreibt in die Mail welche Edition ihr gewinnen möchtet und beantwortet uns ebenfalls darin folgende Quiz-Fragen. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost, die alle Fragen richtig beantwortet haben.

Wieviele Evoli Entwicklungen gibt es? Pokemon ist die Kurzversion zweier zusammengefügter Worte. Welche sind es? Wie heißt Karpadors unnütze Attacke? Welches Pokemon trägt den Schädel seiner toten Mutter auf dem Kopf? Im Nationalen Pokedex hat welches Pokemon die Nummer 001?

Das Gewinnspiel endet am Freitag den 25.11.22 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.