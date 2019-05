Während des Pokémon Broadcast wurde ein neuer Cloud-Dienst namens Pokémon Home angekündigt, der die Lücke zwischen Switch und Mobile schließen soll.

Seit den Anfängen von Rot und Blau auf dem Game Boy hat sich Pokémon zu einem gewaltigen Unternehmen für jede Generation von Nintendo-Systemen entwickelt. Jetzt soll eine neue Plattform Pokémon-Spieler zusammenbringen, egal wo auf der Welt sie sich befinden.



Während der Pokemon Broadcast von The Pokémon Company wurde eine neue Plattform namens Pokémon Home angekündigt, die einen Cloud-basierten Dienst bereitstellen wird, der die Lücke zwischen Pokémon-Spielen auf mehreren Plattformen schließt.

Wie in der Sendung detailliert beschrieben, ermöglicht der Dienst den Spielern, sich mit anderen Spielern über Nintendo Switch-, iOS- und Android-Geräte zu verbinden, und bietet Funktionen wie den Handel und die Pokémon Bank-Funktionalität, um Pokémon zwischen Spielen zu übertragen.

Obwohl die Details zu diesem Service zu diesem Zeitpunkt vage waren, rechnet The Pokémon Company mit einem Debüt von Pokémon Home im Frühjahr 2020. Bisher wurde bestätigt, dass Pokémon Home die Unterstützung für Pokemon Let’s Go!, zusammen mit dem bevorstehenden Pokemon Schwert & Schild, das später in diesem Jahr für die Switch debütieren wird. Natürlich ist Pokémon Home auch mit Titeln auf Mobilgeräten wie Pokemon GO kompatibel und bietet den Spielern dort eine Ressource, um sich mit den Switch-Titeln zu verbinden.