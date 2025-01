PlayStation-Spiele für ALLE! – Xbox- und Switch-Spieler dürfen sich freuen

Lange Zeit gab es PlayStation-Spiele nur exklusiv für die Sony-Konsolen. Seit einigen Jahren gibt es PlayStation-Titel auch auf dem PC. Herman Hulst, Chef der PlayStation Studios, hat in einem Interview spannende Einblicke in die Zukunft der PlayStation-Spiele gegeben. Dabei wird klar: PlayStation denkt um und setzt auf eine neue Strategie.

Warum plötzlich das Umdenken, dass vor einigen Monaten auch schon bei Xbox angefangen hat? Der Erfolg von Helldivers 2 am PC und LEGO Horizon Adventures für Nintendo Switch. Die beiden PlayStation-Spiele haben gezeigt, dass Sony davon durchaus profitieren kann, wenn ihre Spiele auf mehreren Plattformen verfügbar sind.

Werbung

PlayStation Studios-Chef setzt plötzlich auf Cross-Platform-Gaming

Klingt zunächst komisch, ist aber so. Laut Hulst wird die Entscheidung, ein Spiel auf mehrere Plattformen zu bringen, individuell getroffen, wie er im Interview mit Famitsu sagte. Nicht jedes PlayStation-Spiel wird also direkt auf dem PC landen. Besonders Live-Service-Games, also Spiele, die über längere Zeit neue Inhalte bekommen, profitieren von einer breiteren Spielerschaft.

„Da Live-Service-Titel auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden, liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, neue Spieler zu gewinnen und die Spielerzahl zu erhöhen“, so Hulst, über Helldivers 2. „Daher ist es im Live-Service-Sektor besonders wichtig, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die Dynamik aufrechtzuerhalten und die Spielerbasis breit zu decken.“

Das heißt jetzt nicht, dass wir das nächste The Last of Us oder God of War am ersten Tag für Xbox oder Nintendo Switch 2 bekommen werden! Für Singleplayer-Titel gibt es bei Sony eine eigene Regelung, immerhin bilden sie das „Herzstück“ der PlayStation-Konsolen. Diese Titel werden weiterhin zuerst auf der Konsole erscheinen. Zumindest für eine gewisse Zeit wird das so bleiben.

„Live-Service-Titel werden auf mehreren Plattformen veröffentlicht, weil es wichtig ist, dass mehrere Spieler das Spiel gemeinsam spielen können“, so Hulst weiter.

PC-Markt wird immer wichtiger

Der PC wird für PlayStation immer interessanter. Laut Hulst können Spiele durch eine größere Reichweite neue Zielgruppen erreichen. Das bedeutet für dich: Noch mehr Möglichkeiten, PlayStation-Hits zu erleben – selbst wenn du keine Sony-Konsole besitzt. Spiele wie Horizon Zero Dawn und God of War haben bereits bewiesen, dass dieser Ansatz funktioniert.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Für den Live-Service-Spiele-Gedanken gibt Sony sehr viel Geld aus. Die Integration von PlayStation Network (PSN) auf dem PC sorgte nicht nur für gute Stimmung. Immerhin wird ein PSN-Account für alle neuen PlayStation Studios-Spiele am PC benötigt. Noch ein Account mehr! Außerdem gibt es einige Hürden für Spieler, vor allem aus Schwellenländern in denen Sony nicht sonderlich aktiv ist.