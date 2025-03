Helldivers 2: Entwickler wehrt sich gegen Vorwürfe der „Gehirnwäsche“

Helldivers 2 hat in den letzten Wochen für viel Aufsehen gesorgt – und nun sogar das Interesse der Vereinten Nationen (UN) geweckt. Der Grund? Manche Kritiker werfen dem Spiel vor, eine psychologische Operation (PSYOP) zu sein, die Spieler manipulieren und an eine faschistische Ideologie gewöhnen soll.

Alles begann mit einer Enthüllung von Johan Pilestedt, dem Creative Director von Helldivers 2 und CCO von Arrowhead Game Studios. In einem Interview mit PCGamer.com verriet er, dass die UN das Studio für einen Vortrag über psychologische Manipulation angefragt habe. Die Diskussion entzündete sich daraufhin an einer Aussage von Pilestedt, dass das Entwicklerteam sich während der Entwicklung gefragt habe, ob es möglich sei, eine ganze Community dazu zu bringen, „für einen faschistischen Staat zu kämpfen“.

„Wir haben tatsächlich eine Nachricht von der UN erhalten, in der sie gefragt haben, ob wir in irgendeiner Form über psychologische Abwehr gegen Manipulation sprechen möchten“, so Pilestedt.

Diese Bemerkung griff Mark Kern (Grummz auf X.com) auf. Kern, ein ehemaliger Blizzard-Manager und mittlerweile lautstarker Kritiker sogenannter „woker“ Einflüsse in der Gaming-Branche, nannte das Spiel in einem Social-Media-Post eine „Psy-Op“.

Sein Beitrag erzielte innerhalb kurzer Zeit über 500.000 Aufrufe, fast 1.000 Kommentare und wurde schließlich von Pilestedt selbst kommentiert.

