PlayStation 7: Wird Sony auf physische PS7-Spiele verzichten?

Die Zukunft der Gaming-Welt könnte bald eine bedeutende Veränderung erleben, besonders wenn es nach den jüngsten Prognosen renommierter Analysten geht. Branchenexperten haben vorhergesagt, dass Sony bei der PlayStation 7 (PS7) möglicherweise komplett auf die Veröffentlichung physischer Spiele verzichten wird. Das würde einen entscheidenden Schritt weg von den herkömmlichen Konsolen der Vergangenheit bedeuten.

Schon jetzt bietet Sony mit der PlayStation 5 (PS5) eine rein digitale Variante an, neben dem traditionellen Disc-basierten Modell. Diese Strategie könnte sich in Zukunft weiter verstärken, so die Experten.

In den letzten Jahren ist der Markt für physische Spiele merklich geschrumpft. Große Titel wie Alan Wake 2 und Senua’s Saga: Hellblade 2 haben bereits bei ihrem Start auf Disc-Editionen verzichtet. Ähnlich hat auch Xbox mit der Series S und der geplanten vollständig digitalen Series X einen klaren Kurs eingeschlagen. Dies wirft die Frage auf, ob auch PlayStation in eine ähnliche Richtung steuert.

PlayStation strebt weiterhin physische Veröffentlichungen für seine First-Party-Spiele an. Zumindest noch. Die Verkaufszahlen zeigen einen klaren Trend: Digitale Spiele gewinnen an Beliebtheit, während physische Verkäufe zurückgehen.

Warum PS7-Spiele nur noch rein digital veröffentlicht werden könnten!

Mat Piscatella, ein renommierter Analyst bei der NPD Group, hat kürzlich auf “X” (vormals Twitter) spekuliert, dass die PlayStation 7 möglicherweise ein reines digitales System wie die PS5 Digital Edition sein könnte. Auch für Nintendo sieht er physische Spiele noch für mindestens zwei weitere Generationen vor. Xbox hingegen scheint sich bereits auf eine digitale Zukunft festzulegen.

Piscatellas Einschätzung basiert auf umfassenden Marktanalysen, die zeigen, dass digitale Spiele für Publisher oft profitabler sind als physische. Sony selbst fördert diese Entwicklung durch gezielte Marketingaktionen wie “Days of Play” und das Treueprogramm “PlayStation Stars”, die Kunden dazu anregen sollen, vermehrt digitale Inhalte zu konsumieren.

It already happened in other markets. No retail copies of Xbox games here in Brazil. Nintendo and Playstation still sell them, though. — Falcon (@falcon_715) June 23, 2024

Die Diskussion um die Zukunft der physischen Medien in der Gaming-Branche ist in vollem Gange. Während Sony bisher an physische Formate glaubt, könnte die PlayStation 7 einen Wendepunkt markieren. Es bleibt spannend zu beobachten, ob die nächste Konsolengeneration den endgültigen Abschied von Disc-Laufwerken einläuten wird oder ob physische Spiele noch eine Weile neben digitalen existieren können. Zumindest für die PlayStation 6 (PS6) dürfte es noch ein Laufwerk geben!