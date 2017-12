PlayerUnknown’s Battlegrounds: Replay-Funktion ist live, Kartenauswahl nach dem Start

Dead or Alive 5 hat zwei Konsolengenerationen „überlebt“ (PS3, Xbox 360/PS4, Xbox One) und gibt es mittlerweile 5 Jahre, in denen Entwickler Team Ninja immer wieder neue Inhalte und DLC’s gebracht hat.

Wie Brand Manager Yousuke Hayashi nun in einem YouTube-Video bekanntgegeben hat, wird die Entwicklung eingestellt. Vom Dead or Alive-Entwicklerteam wird man nun einige Zeit nichts mehr hören. Kommt also Dead or Alive 6? Sieht sehr danach aus.