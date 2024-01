Palworld-Update für Xbox & Microsoft Store: Soundprobleme behoben, aber weitere Bugs bleiben

Palworld hat in nur vier Tagen nach der Veröffentlichung beeindruckende sechs Millionen Exemplare verkauft. Doch während sich das Spiel auf Steam erfolgreich durchsetzt, haben Xbox- und PC-Spieler im Microsoft Store mit einigen Problemen zu kämpfen. Das neueste Update, das nun verfügbar ist, behebt zwar Soundprobleme, aber andere Schwierigkeiten bleiben bestehen.

Das Entwicklerteam von Pocketpair reagierte schnell auf die gemeldeten Probleme und adressierte Soundprobleme sowie “zahlreiche” andere Bugs. Leider sind einige Herausforderungen, wie das “Nichterkennen des Steuerkreuzes” in der PC-Version und das Fehlen einer Schaltfläche zum Beenden des Spiels, nach wie vor präsent. Der Startbildschirm der Xbox- und Microsoft Store-PC-Versionen zeigt einen statischen schwarzen Bildschirm, begleitet von Berichten über sporadische Abstürze.

Trotz dieser Hürden ist das Update ein Schritt in die richtige Richtung, und weitere Verbesserungen dürften folgen. Die Entwickler von Pocketpair arbeiten nicht nur an der Fehlerbehebung, sondern auch an aufregenden Erweiterungen. Das Spiel befindet sich im Early Access, und neben der Behebung von Problemen steht die Integration von PvP, einem epischen Raid-Boss und anderen spannenden Inhalten auf der Entwicklungsagenda. Derzeit sind etwa 60% des Spiels tatsächlich “online”.

Palworld hat mit seinem einzigartigen Konzept und der schnell wachsenden Fangemeinde bereits beachtliche Erfolge erzielt. Für Spieler, die das Spiel im Microsoft Store nutzen, ist die Aktualisierung ein Lichtblick, obwohl noch einige Unannehmlichkeiten bestehen. Es wird empfohlen, auf weitere Updates zu achten, um stets auf dem neuesten Stand zu sein und ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

【Xbox Update】

An update has just been released for the Xbox and Microsoft Store PC versions.

Numerous bugs have been fixed, including sound issues.

— Palworld (@Palworld_EN) January 23, 2024