Der wegen seines ähnlichen Artstyles als Overwatch-Klon verrufene Shooter Paladins verlässt nun endlich die Beta.

Zu Beginn des Early Access sah Entwickler Hi-Rez sich mit Vorwürfen des Nachahmens, gar des Klauens konfrontiert. Trotz allem konnte Paladins in der Zeit über alle Plattformen verteilt eine solide Spielerbasis von rund 25 Millionen aufbauen. Nun soll das Spiel nächste Woche seine Beta verlassen.

Allerdings bedeutet das für den Entwickler keineswegs, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Obwohl es um vielfaches mehr gepolished sei, als zu Early Access Zeiten, gäbe es noch eine Menge zu tun.

Wir werden weiter polishen, verfeinern, Bugs fixen und großartigen neuen Content in regelmäßigen Patchzyklen veröffentlichen.", so Hi-Rez.

Das Verlassen der Beta bedeute lediglich, dass man am System selbst keine größeren Änderungen mehr plant. Das könnte auch daran liegen, dass man sich ebenfalls dem Battle Royale Hype hingeben möchte. Im Januar wurden die Arbeiten an Paladins: Battlegrounds bekannt gegeben. Inzwischen wurde es in Paladins: Realm Royale umbenannt und besitzt einen eigenen Spieleclient. Dieser befindet sich aber noch in der Closed Alpha.