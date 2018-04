Erst vor ein paar Tagen wurden die Arbeiten an Nintendos neuestem Mobile Game Dragalia Lost bekannt, nun steht die japanische Website.

Nintendos neues Mobile Game wird ein Action RPG, das von Cygames mitentwickelt wird. An dem Studio hat Nintendo sich erst kürzlich Anteile gesichert. Interessant ist, dass Dragalia Lost zunächst in Hong Kong, Macau und Taiwan, und natürlich in Japan, erscheinen soll. Danach erst kommt es in den Westen. Für die genannten Regionen wurde auch bereits die Registrierung freigeschaltet.

Chibi Drachen Action!

Mit der Website wurde auch ein Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt einen drei Protagonisten, die mit eigenem Artwork vorgestellt werden, sowie diverse Begleiter, die ihr als Gruppe steuert. In isometrischer Perspektive führt ihr eure Gruppe durch die Gebiete und duelliert euch mit allerlei Gefahren. Das wohl namensgebende Feature dürfte die Verwandlung der Charaktere sein. Diese können nämlich zu Drachen werden, was mit der Verwandlung des Protagonisten gezeigt wird. Grafisch ist das Dragalia Lost in einem Chibi-Stil gehalten, wie man ihn bereits aus diversen Mobile Games, zuletzt der Mobilen Final Fantasy XV Version kennt.

Mit der Registrierung wurde auch bereits die Ingame Währung bekannt. Sogenannte Drachenkristalle gibt es als Belohnung für alle registrierten, sofern bestimmte Anmeldezahlen erreicht werden. Bleibt zu hoffen, dass die Free2Play Mechanik anständig gebalanced sein wird.

