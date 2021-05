Outriders hatte mehr als 3,5 Millionen Spieler im ersten Monat

Outriders - (C) Square Enix

Square Enix teilte heute mit, dass der RPG-Shooter Outriders bereits im ersten Monat (April 2021) weltweit mehr als 3,5 Mio. Spieler vorweisen kann. Und der Publisher enthüllt noch mehr Statistiken aus dem Spiel.

Spieler und Kritiker feiern den Titel: „Ein Shooter und Dungeon RPG mit starkem Potenzial. Aktuell hat es jedoch noch einige Schnitzer die nerven. Diese sind aber vermutlich alle mit einigen Patches behebbar“, so unser Redakteur Sinan im Outriders Test. Die Spielerzahlen schlagen Avengers, ebenfalls von Square Enix, um ein vielfaches! Bereits nach wenigen Stunden hatte der RPG-Shooter dreimal so viele Spieler wie Marvel’s Avengers.

Das sind die Statistiken, die Square Enix über Outriders erstes Monat ausgelassen hat:

3,5 Millionen Spieler im ersten Monat (1. April bis 1. Mai 2021)

120 Millionen Spiel-Stunden

So haben sich die Spieler für die Klassen entschieden:

– 27,9% Trickster

– 26,3% Pyromancer

– 23,9% Technomancer

– 21,9% Devastator

20 Milliarden Kills

Populärste legendäre Waffe: Deathshield, Funeral Pyre

Meiste Spielstunden eines einzelnen Spielers: 797 Stunden

Was ist Outriders für ein Spiel?

Outriders ist ein brachialer RPG-Shooter in einer neuen, düsteren Sci-Fi-Welt. Während sich die letzten Vertreter der Menschheit in der wilden und unerbittlichen Welt von Enoch behaupten, erwachen Spieler als einer der sagenumwobenen Outrider – veränderte, mit unglaublichen Kräften ausgestattete Super-Krieger.

Auf der Suche nach einem mysteriösen Signal, welches die Rettung der Menschheit bedeuten könnte, reisen sie über einen feindseligen Planeten, voller tödlicher Gefahren. Insgesamt stehen vier Klassen zur Wahl sowie ein umfangreiches, flexibles System zur Charakteranpassung. Damit gestalten Spieler ihren eigenen Spielstil und nutzen brachiale und stilvolle Waffen sowie Ausrüstung, um zerstörerische Kräfte zu entfesseln. Während der Schlacht wird ein mutiger Spielstil belohnt, während man sich im Singleplayer- oder wahlweise im Koop-Modus mit bis zu drei Spieler in den Kampf stürzt und unbekannte Gefilde in einer epischen Story-Kampagne erkundet.

Demo für alle Systeme verfügbar

Eine kostenlose Demo von Outriders ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam) und GeForce NOW erhältlich. Zusätzlich gibt es ab dem 18. Mai bis zum Ende des Monats eine Reihe von zeitlich begrenzten Preisaktionen auf allen Plattformen. Weitere Details gibt es in Online-Stores und bei Einzelhändlern.

Outriders ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam) und GeForce NOW sowie Google Stadia erhältlich. Im RPG-Shooter gibt es sogar ein Indiana Jones Easter Egg. Zum Überleben und Craften in Outriders hilft euch unser Game-Guide.