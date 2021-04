It Takes Two schlägt Outriders in den Steam Verkaufscharts

It Takes Two Titel © EA, Screenshot: DailyGame

Die Steam Verkaufscharts wurden nun lange dominiert von Action und Abenteuer. Ob das Wikinger Survival Abenteuer Valheim, welches lange nicht von der Nummer 1 gestoßen werden konnte, oder nun zuletzt Outriders der Looter Shooter mit entsprechendem Kugelhagel. Nun schlägt It Takes Two Outriders in den Steam Verkaufscharts. Das Co-Op Game ist ein Magnet den man nicht ignorieren kann.

It Takes Two ist nicht nur auf Steam ein Erfolg

Der Erfolg von It Takes Two geht natürlich über Steam hinaus. Das Game bietet Spielern endlich wieder mal ein Co-Op Erlebnis, welches es in dieser Form schon Ewigkeiten nicht mehr gab. Eine herzlich schöne und sympathische Story, in der man sich selbst schnell erkennen kann in gewissen Szenen. Und ein starker Fokus auf Zusammenarbeit. Oder wie Dr. Hakim so schön sagt: „Colaaaaboraaatioooon!“ in einem Game dass pro Seite ca 15 Stunden in Anspruch nehmen kann.

Es lohnt sich nämlich einen zweiten Durchlauf zu starten und die Seiten zu wechseln. Denn man bekommt ein neues Erlebnis präsentiert. Jeder Spieler hat seine ganz eigenen Aufgaben und ist darauf angewiesen, dass die jeweils andere Person ihren Teil erfüllt. Sonst kommt man nicht weiter.

Eine Vielzahl an Levels, von denen kein Einziges aussieht wie das Andere. Von Kapitel zu Kapitel neue Aufgaben und Mechaniken. Game Genres aus allen Ecken werden in einem Spiel vereint. Shooter, Dungeon Crawler, Puzzler, Plattformer und viele mehr. Durch Streams und die Begeisterung Anderer, zieht es mehr und mehr Spieler zu It Takes Two.

Entwickler wollen weiter machen

Das Studio hinter It Takes Two, Hazelight, hatte in der Vergangenheit bereits einen recht guten Erfolg mit diesem Konzept verbuchen können. In dem Gefängnis Ausbruch der als „A Way Out“ in ein Game verwandelt wurde. Wo ebenfalls der Co-Op Faktor die größte Rolle des Games spielte. Diese beiden Erfolge zeigen, dass Gamer sich nach den Zeiten guter Co-Op Spiele sehnen, weil die Industrie solche Genres stark vernachlässigt hat.

Erst vor wenigen Wochen sagte Josef Fares, der Erschaffer von It Takes Two, dass sie planen mit künftigen Co-Op Games nur größer und spannender zu werden. Diese Ankündigung kam noch bevor It Takes Two die Steam Charts stürmte. Aber mit diesem nun offiziellen Erfolg, wird dem neuen Projekt nichts mehr im Weg stehen.