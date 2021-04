Outriders hat nach wenigen Stunden dreimal so viele Spieler wie Marvel’s Avengers

Outriders - (C) People Can Fly

Marvel’s Avengers erschien im September 2020 und wurde von Square Enix veröffentlicht, aber Kritiken und Fan-Akzeptanz ließen zu wünschen übrig. Die maximale Spieleranzahl auf Steam in 7 Monaten war mickrig: Laut SteamDB waren es nur 31.165 Spieler. Bei Outriders sieht die Sache auf Steam schon anders aus.

Der Online-Shooter Outriders hat bereits am Veröffentlichungstag 109.553 Spieler erreicht, also dreimal so viel wie Marvel’s Avengers. Aktuell spielen überhaupt nur noch etwas mehr als 1.463 Spieler mit den Marvel-Helden auf Steam. Das Spiel stellte sich als finanzielles Desaster für Square Enix heraus.

Die Leistung des Live-Service-Spiels litt teilweise an technischen Problem beim Release, die Entwickler Crystal Dynamics mit einer Reihe von Updates zu beheben versuchte. Mehr Spieler hat man damit aber auch nicht angelockt, auch wenn die PS5-Version nun sehr schnell lädt.

Outriders: Ein Erfolg für Square Enix?

In den Steam-Charts stieg Outriders in die Top 10 damit gleich ein. Immerhin reicht es auf Steam für Platz 10, knapp hinter Dauerbrenner Team Fortress 2.

Die maximale Anzahl der Spieler auf Steam zeigt, dass sich auch Valheim langsam einpendelt, aber Spieler verloren hat. Einzig Rust konnte sich die letzten Wochen halten und Rainbow Six Siege konnte die letzten Tage mit dem neuen Update mehr Spieler sichern.

Aktuelle Top-Spiele auf Steam

Hier das aktuelle Ranking der meistgespielten Games auf der Valve-Plattform:

Counter-Strike: Global Offensive – 1.198.581 Spitzenwert an Spielern der letzten 24 Stunden DOTA 2 – 648-875 PlayerUnknown’s Battlegrounds – 464.480 Valheim – 405.826 Apex Legends – 228.439 Rainbow Six Siege – 199.830 GTA 5/GTA Online – 183.227 Rust – 167.088 Team Fortress 2 – 113.107 Outriders – 109.553

Outriders ist nun für Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich.