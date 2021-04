Outriders: Inventar Wiederherstellung wird mit God Roll gemacht

Outriders erschien am 1. April 2021. - (C) Square Enix, People Can Fly

People Can Fly hat im Moment noch einen großen Fehler zu fixen. Neben den kleineren nervigen Bugs, wie Verbindungsabbrüchen und Glitches, ist der Inventar Wipe, was Spielern wirklich sauer aufstößt. Viele haben dadurch mehrere legendäre und epische Gegenstände verloren. Nun steht ein Plan für die Inventar Wiederherstellung in Outriders. Und über diese Entscheidung müssten sich alle betroffenen Spieler freuen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was ein God Roll bei der Inventar Wiederherstellung für Outriders bedeutet

Der God Roll in der Inventar Wiederherstellung von Outriders Charakteren bedeutet bessere Nachrichten als erwartet. Wo es anfangs hieß, dass nicht garantiert werden könne, dass man Gegenstände in der selben Qualität wiederherstellt, werden sie jetzt sogar noch verbessert. Jeder Gegenstand wird mindestens mit den Stats des letzten Save Files wieder in das Inventar zurück gebracht.

Der God Roll sorgt dafür dass diese Stats auch noch verbessert werden. Folglich wird jedes Item dem aktuellen Level angepasst, inkll. Worldtier Level und Expeditions Level. Mit dieser Nachricht sagt People Can Fly somit nun das Gegenteil. Kein einziger Gegenstand kann so schwach wiederhergestellt werden wie er war, sondern kommt mit 90 % Wahrscheinlichkeit nur stärker zurück in euer Inventar.

Wann ist das zu erwarten?

Leider hat People Can Fly momentan alle Hände voll mit Outriders und der Inventar Wiederherstellung zu tun. Nebenbei wird die Stadia Version des Spiels dringend gepatcht, da diese größere Probleme mitbringt als die anderen Plattformen. Somit ist es leider nicht möglich zu sagen wann das Inventar wieder voll und ganz restauriert ist. Allerdings sicher ist, dass diese Angelegenheit ganz oben auf der Agenda steht.

Bis es so weit ist, schadet es also nicht den Charakter noch weiter zu leveln. Denn immerhin passen sich die erhaltenen Items dem aktuellen Level an und nicht dem Zeitpunkt als sie verloren gegangen sind. Auch wenn es bestimmt nicht leicht ist sich neues Gear anzueignen und damit die höheren Levels zu bestreiten. Aber bald ist die Lösung im Posteingang.