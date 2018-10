Die Network Group Online Gaming Industrie (EGR) kürt jedes Jahr das beste Casino Spiel. Die in London stattfindende Zeremonie wird von der Fachwelt mit der Oscar-Verleihung verglichen.

Spielstrategien und Spielregeln beachten

Für die diesjährige Auszeichnung waren sowohl Tischspiele und Slots nominiert. Zu den Favoriten zählten Sweet Alchemy von Play’n GO, Laser Fruit von Red Tiger Gaming und Jumanji von NetEnt. Das Rennen machte schließlich Jumanji, das von der Jury zum beliebtesten Casino Spiel des Jahres 2018 gewählt wurde. Gespielt wird Jumanji auf

5 Walzen und maximal 36 Gewinnlinien. Zwischen einzelnen Spins können die Münzwerte mehrfach geändert werden, die Wettlevel sind verstellbar. Dadurch hat der Spieler die Möglichkeit, den jeweiligen Spieleinsatz genau zu berechnen und behält die Kontrolle über seine Ausgaben. In Testberichten zu Online Casinos wurde das Spiel ebenfalls sehr gut bewertet. Führende Casino-Portale veröffentlichen regelmäßig Bewertungen von Spielern und bieten darüber hinaus auch Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch an. Außerdem werden Spielregeln und Spielstrategien erklärt, während sich Spieler gleichzeitig über Bonuscodes und exklusive Angebote informieren oder bei Problemen Unterstützung anfragen können. Zu den wichtigsten Spielautomaten-Tipps für Einsteiger zählt das Checken der Auszahlungsquoten. Die Quote, mit der jedes Automatenspiel ausgestattet ist, wird als RTP-Wert angegeben. Dieser Wert gibt darüber Auskunft, wie hoch das Verhältnis zwischen eingezahlten Einsätzen und der Gewinnwahrscheinlichkeit ist.

Zusatzfunktionen beeinflussen den Spielverlauf

Da sich die Auszahlungsquoten von einem Casino Spiel zum anderen erheblich voneinander unterscheiden können, wird Spielern empfohlen, sich vor Spielbeginn über die Quoten zu informieren. Bei Automatenspielen mit einem hohen Wert kann tendenziell eher mit einem Gewinn gerechnet werden. Im Gegensatz zum klassischen Online Casino wird in einem Social Casino wie jackpot.de nicht mit Echtgeld, sondern mit kostenlosen Chips gespielt. Gewinne gibt es bei diesen Casinos dennoch, allerdings in Form regelmäßiger Aktionen, an denen sich die Spieler beteiligen können. Bei Spielen in einem Social Casino haben die Spieler die Möglichkeit, sich mit ihren Freunden zu verbinden, sich gegenseitig zu helfen und dabei zusätzliche Chips gewinnen. Die Registrierung ist bei dieser Form der Spielcasinos einfach über den Facebook-Account möglich. Eine Einzahlung ist nicht erforderlich, da nicht um Bargeld gespielt, sondern unterschiedliche Aufgaben bewältigt werden müssen, um mit Spielchips oder Sachpreisen belohnt zu werden. Ähnlich wie bei herkömmlichen Online Casinos können die Spiele der Social Casinos ebenfalls auf dem Smartphone genutzt werden, ohne dass eine spezielle App notwendig ist. Um die Gewinnchancen zu erhöhen, sollten sich die Teilnehmer zuvor mit den Spielregeln, Funktionen und Features der Spiele vertraut machen. Experten empfehlen, die Regeln bereits vor dem ersten Spiel zu lernen, um Verluste bei den ersten Einsätzen zu vermeiden. Die meisten Automatenspiele verfügen über einfach verständliche Spielregeln. Bestimmte Zusatzfunktionen können jedoch den Spielablauf entscheidend beeinflussen. Es ist deshalb sinnvoll, weitere Informationen zu den Spielautomaten, beispielsweise über Sondersymbole und Bonusfeatures genau zu beachten. Viele Spielautomaten sind ebenfalls mit Risikofunktionen ausgerüstet, die im Gewinnfall zu einer Vervielfachung der Gewinnsumme, im ungünstigen Fall aber zum Verlust des gesamten Spieleinsatzes führen können. Da viele Casinos neuen Spielern die Möglichkeit zum Üben im kostenlosen Spielgeldmodus geben, sollte diese Chance genutzt werden.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.