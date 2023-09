One Piece: Nach Jamie Lee Curtis ansage – Fans wollen Jim Carrey als Bon Curry

Das würde so genial passen wie Dr Kuleha!!

Neal McDonough and Jim Carrey in SONIC THE HEDGEHOG from Paramount Pictures and Sega. Photo Credit: Courtesy Paramount Pictures and Sega of America.

Nachdem Jamie Lee Curtis aktuell die Runden macht mit ihrem persönlichen Wunsch in Staffel 2 von Netflix One Piece Serie Dr Kuleha zu spielen. Hat ein kreativer Vorschlag die One Piece-Fangemeinde auf Twitter in Aufregung versetzt. Fans der weltweit beliebten Anime- und Manga-Reihe “One Piece” haben einen Aufruf gestartet, in dem sie den legendären Schauspieler Jim Carrey für die Rolle des Bon Curry fordern. Und wie auch bei Curtis, passt diese Rolle wie die Faust aufs Auge.

Someone pass this to Jim Carrey let him know he would play the best bon clay in history of his roles please 🙏 #jimcarrey #ONEPIECE #liveaction #numberone #Netflix pic.twitter.com/OC6aAaLNip — dylan gigante (@gigante_dylan) September 11, 2023

Ein kurios genialer Vorschlag mit Jim Carrey als Bon Curry in One Piece

Bon Curry, auch bekannt als Mr. 2, ist eine schillernde und extravagante Figur in der One Piece-Welt, die durch ihre Fähigkeit, das Gesicht anderer Menschen zu kopieren, bekannt ist. Einige Fans meinen, dass Jim Carreys komödiantisches Talent und seine Fähigkeit, exzentrische und überlebensgroße Charaktere zu porträtieren, ihn zur perfekten Besetzung für diese Rolle machen würden.

Die Bewegung gewinnt an Fahrt, und zahlreiche Tweets und Memes überschwemmen die Plattform. Die Unterstützung für die Idee wächst stetig, wobei sich zahlreiche von Fans über #bonchan austauschen und ihre Begeisterung für die potenzielle Besetzung teilen

Die zweite Staffel “One Piece” wurde von Netflix bereits bestätigt, doch Details zur Besetzung und zur Produktion sind noch spärlich. Dieser Mangel an Informationen hat zu zahlreichen Spekulationen und Wünschen von Seiten der Fans geführt. Angeführt von Jamie Lee Curtis die ihren persönlichen Wunsch auf Social Media geteilt hat, als Dr. Kuleha besetzt zu werden.

Jim Carrey und seine Rollen

Jim Carrey ist bekannt für seine unvergleichlichen und ikonischen Rollen in Filmen wie “Ace Ventura”, “The Mask” und “The Truman Show”. Sein breites Spektrum an schauspielerischen Fähigkeiten und sein Sinn für Humor machen ihn zu einem Favoriten für die Rolle des einzigartigen und liebenswerten Charakters Bon Curry. Einige Fans stellen sich bereits vor, wie Carrey mit seinem unverwechselbaren Grinsen und seiner elastischen Mimik Bon Curry Leben einhauchen könnte.

Der Aufruf der Fans für Jim Carrey als Bon Curry ist ein klares Beispiel für die Leidenschaft und Kreativität der “One Piece”-Community. Es bleibt abzuwarten, ob Netflix diesen Vorschlag in Erwägung ziehen wird und ob Jim Carrey Interesse an der Rolle hätte. In jedem Fall ist die Diskussion um die Besetzung von Bon Curry ein fesselnder Vorlauf zur Veröffentlichung der Zukunft der “One Piece” Serie und ein Beweis für die grenzenlose Begeisterung der Fans für ihre Lieblingsanime.