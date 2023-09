Jamie Lee Curtis will in Staffel 2 von One Piece Dr Kuleha spielen

Und sie würde absolut perfekt passen!

Zuerst 1997 veröffentlicht, ist One Piece eines der am längsten laufenden Mangas in Produktion. In einer magischen Welt, die von den Kämpfen zwischen Piraten, Revolutionären und einer vereinten Weltregierung beherrscht wird, zählt One Piece zu den besten Shounen-Animes überhaupt und folgt Monkey D. Ruffy und seiner Crew, während sie versuchen, ihn zum König der Piraten zu machen und gegen das Unrecht um sie herum anzukämpfen.

Spekulationen über eine Live-Action-Adaption gab es schon immer unter seinen vielen Fans, und diese Wünsche manifestierten sich schließlich, als Netflix eine Staffel mit Matt Owens und Steven Maeda als Showrunner bestellte.

Mit der erfolgreichen ersten Staffel hinter sich hat One Piece möglicherweise bereits sein erstes neues Cast-Mitglied ausgewählt. Nachdem die Live-Action-Staffel 2 von One Piece bestätigt wurde, nutzte Hollywood-Star Jamie Lee Curtis ihr Instagram, um sich einer laufenden Fan-Kampagne anzuschließen, um die Rolle der exzentrischen Doctor Kuleha in der zweiten Staffel der Serie zu bekommen.

“Sobald der Streik gegen die Gier der AMTPT mit einem FAIREN VERTRAG beigelegt ist, werde ich mich gemeinsam mit dem wachsenden Fan-Fieber dafür einsetzen, Doctor Kureha in @onepiecenetflix zu werden”, schrieb Curtis unter den Beitrag, der aus Fanart und zwei anderen Bildern bestand, die auf die Fanbewegung hinwiesen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Jamie Lee Kurtis könnte in Staffel 2 von One Piece als Dr Kuleha zu sehen sein

Der Beitrag erregte viel Aufmerksamkeit, auch von Co-Showrunner Owens, der im Kommentarbereich des Beitrags antwortete: “Liebste Mutter, deshalb haben wir Ihnen diese Figur geschickt! Es ist nicht notwendig zu lobbyieren. Sobald wir bekommen, was wir verdienen, und zur Arbeit zurückkehren, können wir sprechen!” Mit dieser Antwort und der Handlung rund um Doctor Kuleha, die eine der Dinge ist, die die Fans in One Piece Staffel 2 sehen wollen, besteht eine solide Chance, dass dieser öffentliche Austausch zu einer zukünftigen offiziellen Ankündigung führen wird. Jamie Lee Curtis lud auch einen Videoclip aus dem Jahr 2022 hoch, in dem sie enthüllte, dass auch ihre Tochter sie ermutigt hatte, die Rolle von Doctor Kuleha in One Piece zu suchen.

Neben vielen anderen Faktoren ist die Besetzung der Live-Action-Show einer ihrer stärksten Punkte, was sich darin zeigt, dass der Originalserienschöpfer Eiichiro Oda die One Piece-Adaption gelobt hat. Während etwas für die Beruhigung von Fan-Kampagnen gesagt werden kann, sollte der Fokus auf ihrer Beteiligung darauf liegen, dass Curtis dem Aussehen der Rolle entspricht (ähnlich wie der Großteil der vorhandenen Besetzung) und eine erstklassige Darstellerin ist.

Sobald sie an Bord ist, wäre es keine Übertreibung zu sagen, dass ihre Ergänzung ein Gewinn für die Fans und die Produktion wäre. Der Kommentarbereich unter dem Originalbeitrag zeigt, dass die Unterstützung für die Besetzung über diejenigen hinausgeht, die aktiv für die Aufnahme von Jamie Lee Curtis als Dr Kuleha in One Piece eintreten.

Während die Aussichten für den neuesten Versuch von Netflix einer Live-Action-Adaption vielversprechend aussehen, gibt es immer noch Möglichkeiten, wie One Piece Staffel 2 sich gegenüber Staffel 1 verbessern kann. Auch wenn die Fans gespannt auf Neuigkeiten in dieser Hinsicht warten, bleibt der Stillstand für jeglichen Fortschritt der SAG-AFTRA-Streik, der Schauspieler von den Sets fernhält, bis eine Einigung erzielt werden kann.

One Piece Staffel 1 ist derzeit auf Netflix zum Streamen verfügbar.