Neues One Piece-Brettspiel adaptiert den beliebten Wano-Arc

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die globale Popularität der One Piece-Franchise hat in den letzten Jahren durch den Anime, Manga und die erfolgreiche Netflix-Live-Action-Serie stetig zugenommen. Nun wird das Universum durch eine neue, physische Erfahrung erweitert. KessCo und Toei Animation haben in Zusammenarbeit das kooperative Brettspiel One Piece: Dawn of Liberation enthüllt. Dieses Tabletop-Erlebnis wurde entwickelt, um die epische Erzählung des Land-of-Wano-Arcs für ein bis vier Spieler greifbar zu machen.

Das Spielerlebnis und die Mission

In Dawn of Liberation übernehmen die Spieler die Rollen ihrer Lieblingscharaktere aus dem Wano-Arc und agieren als Crew. Das Ziel ist klar definiert: Missionen abschließen, essenzielle Ressourcen sammeln und Verbündete rekrutieren, um letztendlich den tyrannischen Kaiser Kaido zu besiegen. Das Spiel ist darauf ausgelegt, den Geist des Animes einzufangen und den Fans ein Abenteuer zu bieten, das sich ebenso groß anfühlt wie die Vorlage selbst.

Mit einer geschätzten Gesamtdauer von vier bis sechs Stunden für das gesamte Abenteuer handelt es sich um ein tiefgehendes Erlebnis. Die Entwickler haben jedoch eine praktische Funktion eingebaut: Spieler können das Spiel an wichtigen Handlungspunkten pausieren und das Abenteuer in mehreren kürzeren Sitzungen fortsetzen, was dem Umfang des Arcs entgegenkommt.

Verfügbarkeit und Veröffentlichung

Das Brettspiel feierte sein Debüt kürzlich auf der Spielemesse PAX Unplugged und bereitete damit die Bühne für die weitere Veröffentlichung. Die Online-Vorbestellerkampagne für One Piece: Dawn of Liberation startet im März 2026. Die Auslieferung an die Fans, einschließlich exklusiver Premium-Upgrades, ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Das Projekt unterstreicht die anhaltende Strategie von Toei Animation, die beliebtesten Geschichten der Saga in verschiedenen Medienformaten zugänglich zu machen.

