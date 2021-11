Nvidia RTX 3050 Leak: Erscheint eine neue Grafikkarte Anfang 2022?

Logo von nVidia (c) Nvidia

Trotz Komponentenknappheit und Logistikfrustrationen, die die Grafikkarten der 30er-Serie von Nvidia knapp halten, hält dies den GPU-Hersteller nicht auf mit neuen und verbesserten Produkten weiter zu machen. 2022 sieht stark aus da durchgesickerten Informationen auf die Veröffentlichungen für die GPUs der 40er-Serie sowie auf Iterationen der 3070, 3080 und 3090 hinweisen. Ein ganz aktueller Leak deutet auch auf eine neue Karte hin, die Nvidia RTX 3050, die gebaut werden könnte um mit neuen Angeboten von AMD und Intel zu konkurrieren.

Der Leak kommt von VideoCardz.com und knüpft an frühere Gerüchte über die Nvidia RTX 3050 an. Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass Nvidia sowohl an einer 3050 als auch an einer 3050 Ti arbeiten könnte. Eine neue Quelle sagt nicht nur, dass die 3050 auf der Roadmap von Nvidia steht, sondern dass sie vorläufig im zweiten Quartal 2022 eintreffen wird.

Advertisment

Die RTX 3050 soll über die GPU “GA106-150” verfügen, die als Leistung zwischen der aktuell verfügbaren GTX 1660 Super und der kommenden RTX 2060 12 GB beschrieben wird. Die GTX 1660 Super wurde zu einem Preis von 229 US-Dollar auf den Markt gebracht, während der gemunkelte Preis der RTX 2060 12 GB 300 US-Dollar beträgt. Der Preis der RTX 3050 wird sich vermutlich in einem Rahmen bewegen, der vor allem für Einsteiger gut sein dürfte. Es handelt sich um eine Grafikkarte der 30er-Serie, die Raytracing und Nvidia DLSS unterstützt, jedoch zu einem erschwinglichen Preis.

Nvidia hatte bisher keinen wirklichen Grund, eine RTX 3050 zu veröffentlichen. Das Unternehmen verwendet sein gesamtes Silizium, um teure RTX 3070-, 3080- und 3090-Karten zu verkaufen und verdiente damit viel mehr Geld als es mit einer RTX 3050 tun würde. Allerdings haben sich die Dinge geändert. Jetzt scheint AMD bereit zu sein, seine 6500XT in den ersten Monaten des Jahres 2022 auf den Markt zu bringen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, Intel wird in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auch mit seiner eigenen Low-End-GPU Arc A128 in den Gaming-GPU-Markt einsteigen.

Da sich plötzlich die Konkurrenz abzeichnet, scheint Nvidia darauf vorbereitet zu sein, endlich mit einer richtigen Grafikkarte der RTX-30-Serie in diese Preisklasse einzusteigen. Sie wird sicher nur begrenzt verfügbar sein, sodass sich Nvidia auf High-End-Karten konzentrieren und gleichzeitig mit dem Mangel an Komponenten umgehen kann. Aber es wird wahrscheinlich auch eine beeindruckende Leistung im Vergleich zu den Angeboten von AMD und Intel haben, auch wenn Intels Arcs “leichter zu bekommen” sind.

Das erste Halbjahr 2022 wird für PC-Spieler interessant. Die Konkurrenz der Preise für Grafikkarten unter 300 US-Dollar ist für High-End-PC-Spieler möglicherweise nicht von Bedeutung, aber es ist wahrscheinlich nur die erste Schlacht in einem viel größeren und aufregenderen Krieg bis Ende 2022.