Nintendo-Wecker Alarmo ist bereits ausverkauft

Nach der Ankündigung und Markteinführung der Nintendo Sound Clock Alarmo in dieser Woche hat das Unternehmen bestätigt, dass das neue Gerät im Geschäft in New York City ausverkauft ist. Trotz des großen Interesses an Neuigkeiten zur Nachfolgerkonsole der Switch scheint das westliche Publikum begeistert von dem neuen Wecker zu sein. Insbesondere da der japanische Spieleentwickler in diesem Jahr zum ersten Mal seit acht Jahren keine Präsentation im September abgehalten hat. Der Wecker wurde am 9. Oktober vorgestellt und zeichnet sich durch schrullige Funktionen und einen Preis von rund 100 Euro aus.

Mit einer Vielzahl von Soundtracks und Effekten aus der beliebten Spielebibliothek der Switch soll der Wecker den Nutzern helfen, perfekt in den Tag zu starten. Auf sozialen Medien verkündete Nintendo, dass der Wecker im New Yorker Geschäft bereits ausverkauft sei. Dieser Laden war der einzige Ort im Westen, an dem der Alarmo physisch erworben werden konnte. Das schnelle Ausverkaufen zeigt, dass der Wecker ein größerer Erfolg ist als erwartet. Zudem teilte der My Nintendo Store Japan mit, dass auch dort die Nachfrage so groß war, dass die Uhr ausverkauft und ein Lotterie-Verkaufssystem für Nintendo-Switch-Online-Abonnenten eingerichtet wurde.

Folge uns bei Google News

Nintendo Sound Clock: #Alarmo is currently sold out at #NintendoNYC. Stay tuned for updates as to when it will be back in stock! pic.twitter.com/2GOp3x4Rd0 — Nintendo NY (@NintendoNYC) October 10, 2024

Nintendo Sound Clock Alarmo ist ausverkauft